MLB y peloteros venezolanos se unen tras terremotos en Venezuela

Las Grandes Ligas de Béisbol y varias figuras venezolanas del beisbol profesional expresaron su solidaridad con las víctimas de los terremotos

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La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela también conmovió al mundo del beisbol.

La organización de las Grandes Ligas (MLB) y varios de los principales peloteros venezolanos expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familias, luego del desastre que ha dejado, hasta el momento, 188 personas fallecidas y 1,520 heridas.

A través de un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, MLB lamentó la pérdida de vidas y envió un mensaje de apoyo a quienes enfrentan la emergencia.

"Enviamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas de los terremotos ocurridos ayer en Venezuela. Nuestros pensamientos están con todos los afectados", señaló la liga.

La tragedia también generó una oleada de mensajes entre los peloteros venezolanos que actualmente militan en las Grandes Ligas.

El infielder de los Gigantes de San Francisco, Luis Arráez, compartió una imagen de edificios colapsados acompañada por un breve mensaje:

"Dios me los proteja".

Por su parte, Ronald Acuña Jr., figura de los Bravos de Atlanta, publicó una de las reflexiones más compartidas en redes sociales, donde recordó el vínculo que mantienen los venezolanos con su país sin importar la distancia.

"Hoy Venezuela nos recuerda que, aunque hayamos cruzado fronteras, nunca dejamos de sentirla como nuestra. Los que estamos lejos sabemos lo que significa llamar con el corazón acelerado, esperar un mensaje que diga 'estamos bien' y desear estar cerca cuando más se necesita".

El receptor de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, también pidió apoyo para su país.

"Oremos por Venezuela".

Kansas City también envía un mensaje

Los Reales de Kansas City, organización a la que pertenece Salvador Pérez, publicaron un mensaje institucional dirigido a las familias afectadas.

"Estamos profundamente consternados por nuestros amigos y familiares venezolanos tras los terremotos ocurridos. Ofrecemos nuestro apoyo y nuestras oraciones a todos los que han sido afectados. Los queremos y estamos con ustedes".

Uno de los testimonios que más impacto generó fue el del receptor venezolano Wilson Contreras, quien describió el sentimiento que viven miles de connacionales que permanecen lejos de su país mientras siguen las noticias de la emergencia.

"Una vez más los venezolanos en el exterior teniendo que poner cara neutra y llegar al trabajo fingiendo que estamos bien".

Sus palabras fueron ampliamente compartidas por aficionados y jugadores, quienes destacaron la incertidumbre que viven las familias venezolanas dentro y fuera del país.

De acuerdo con el balance oficial más reciente, los dos terremotos de magnitudes 7.1 y 7.5 han dejado 188 personas fallecidas, 1,520 heridas, 157 desaparecidas, 200 personas atrapadas y 2,927 familias damnificadas.

Las autoridades también reportan daños en 346 inmuebles, entre edificios habitacionales, hospitales y centros comerciales, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, especialmente en Caracas y el estado de La Guaira, declarado zona de desastre por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La ayuda internacional continúa

Mientras avanzan las labores de rescate, gobiernos y organizaciones internacionales han comenzado a enviar equipos especializados, personal médico y ayuda humanitaria para apoyar a Venezuela.