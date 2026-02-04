Podcast
Deportes

David Peralta anuncia su retiro de las Grandes Ligas

El venezolano se despide de la MLB tras 11 temporadas, un Bate de Plata y un Guante de Oro, agradeciendo a los equipos que marcaron su carrera

  • 04
  • Febrero
    2026

Después de 11 años en el más alto nivel, el pelotero David Peralta dice adiós a la MLB.

Este miércoles, el beisbolista venezolano anunció su retiro de las Grandes Ligas tras 11 años, en donde ostentó un promedio de bateo de .278.

El venezolano de 38 años no jugó en 2025 y publicó su decisión de retirarse en las redes sociales.

"Gracias a la organización de los Diamondbacks de Arizona por hacer mis sueños realidad, creer en mí y darme la oportunidad de jugar el mejor béisbol del mundo", manifestó Peralta antes de también agradecer a los Rays de Tampa Bay, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego por el tiempo que pasó con esos equipos hacia el final de su carrera.

En 2018, Peralta ganó un Bate de Plata debido a que promedió .293 con 30 jonrones y 87 carreras impulsadas por los Diamondbacks de Arizona.

Además, también consiguió un Guante de Oro al año siguiente.

El pelotero de Valencia debutó en las Grandes Ligas con Arizona en 2014 y bateó para .312, además de liderar las mayores con diez triples en 2015.

Peralta tuvo un promedio de .267 en 91 juegos con San Diego en 2024 después de batear para .259 con los Dodgers en 2023.


