Arbeloa abre la puerta a Mourinho en Real Madrid

El técnico merengue Álvaro Arbeloa alimentó este sábado los rumores sobre una posible vuelta de José Mourinho al Real Madrid, al expresar públicamente su admiración y respaldo al técnico portugués en medio de versiones que lo colocan como principal candidato para dirigir nuevamente al club blanco.

“José ha sido, es y será por siempre uno di noi”, declaró Arbeloa ante la prensa en Madrid, dejando clara su cercanía con el exentrenador con quien compartió vestuario durante una etapa clave en la historia reciente del club.

El actual técnico madridista, cuya continuidad parece cada vez más comprometida, aseguró además que estaría “muy feliz” de ver a Mourinho regresar al banquillo del Santiago Bernabéu.

Un respaldo con peso histórico

Arbeloa fue uno de los futbolistas más leales a Mourinho durante su primera etapa en el Real Madrid entre 2010 y 2013, un periodo marcado por títulos como LaLiga y la Copa del Rey, pero también por intensas tensiones dentro y fuera del campo.

Aunque aquella era quedó eclipsada por el dominio del Barcelona de Pep Guardiola, Mourinho consolidó una base de seguidores fieles dentro del madridismo gracias a su carácter competitivo y confrontativo.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para el club.

Real Madrid marcha segundo en LaLiga y cerrará la temporada 2025/26 sin conquistar un título importante, una situación que ha disparado rumores sobre cambios profundos en la institución.

En semanas recientes, el equipo ha vivido:

Derrota clave ante Barcelona que definió el campeonato

Tensiones internas entre jugadores

Críticas públicas de Kylian Mbappé hacia Arbeloa

Abucheos de la afición al delantero francés

Elecciones anticipadas convocadas por Florentino Pérez

La combinación de malos resultados y crisis institucional ha aumentado las versiones sobre la llegada de un entrenador con personalidad fuerte.

El presidente del club, Florentino Pérez, parece inclinarse por una figura de peso para recuperar el control deportivo y mediático del equipo, y Mourinho encaja en ese perfil.

Actualmente, el portugués concluye su temporada con Benfica y reconoció recientemente que ya recibió una oferta para continuar, aunque tomará una decisión sobre su futuro en los próximos días.

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