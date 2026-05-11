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'Hablaré de mi futuro el próximo lunes': Mourinho

El técnico portugués aseguró que la próxima semana hablará sobre su continuidad en Benfica tras las especulaciones sobre su futuro y un posible regreso a Madrid

  • 11
  • Mayo
    2026

El siempre polémico José Mourinho volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolística luego de asegurar que el próximo lunes podrá finalmente “pronunciarse sobre su futuro”, una declaración que alimentó los rumores sobre una posible salida del Benfica y un regreso al Real Madrid.

Fue durante una rueda de prensa posterior al empate frente al Braga en la Liga de Portugal donde el estratega luso respondió a los cuestionamientos sobre su continuidad, apenas un mes después de haber manifestado públicamente su intención de seguir al frente de “Las Águilas”.

“La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos”, declaró Mourinho.

El entrenador explicó que decidió aislarse completamente de cualquier conversación relacionada con negociaciones o planes a largo plazo para concentrarse únicamente en el cierre de temporada.

“Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, que quería estar ‘aislado’ en mi espacio de trabajo. Hay un partido contra el Estoril y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica”

Rumores apuntan a un posible regreso al Real Madrid

Las declaraciones del técnico portugués llegan en medio de versiones que lo colocan nuevamente en la órbita del Real Madrid, donde podría ser considerado para reemplazar a Álvaro Arbeloa.

Durante la conferencia, gran parte de las preguntas de los periodistas giraron precisamente en torno a esa posibilidad; sin embargo, Mourinho evitó profundizar en cualquier negociación o acercamiento.

“Y me quedo en eso, porque no quiero empezar la próxima temporada sancionado. Solo falta un partido, solo faltan ocho días. Tranquilos, solo falta una semana”, concluyó el estratega portugués.

Benfica pierde terreno en el cierre de temporada

El empate conseguido este lunes ante Braga también representó un golpe deportivo para el Benfica, que cayó al tercer lugar de la clasificación cuando únicamente resta una jornada para finalizar la temporada en Portugal.

El desenlace del campeonato y la incertidumbre sobre el futuro de Mourinho mantienen en expectativa tanto a la afición lisboeta como al entorno del futbol europeo.


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