Muere exjugador de fútbol americano en atentado de Nueva Orleans

El exjugador de fútbol americano Tiger Bech, de 27 años, fue una de las 15 víctimas mortales del atropello masivo ocurrido en Nueva Orleans durante las celebraciones de Año Nuevo.

Bech, graduado de la Universidad de Princeton, estaba en la ciudad para recibir el 2024 cuando fue alcanzado por la camioneta que perpetró el ataque en la icónica Bourbon Street.

Bech, originario de Lafayette, Luisiana, fue trasladado con vida a un hospital cercano, donde lamentablemente falleció horas después.

Su muerte ha causado conmoción entre familiares y amigos, quienes recuerdan su dedicación al deporte y su pasión por la vida.

Princeton Football mourns the loss of Tiger Bech ‘21.



