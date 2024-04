Nadador regio logra boleto para las Olimpiadas de París 2024

El nadador regiomontano Gabriel Castaño logró, con méritos, su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante el Try Pro Serie de San Antonio, Texas, el día de hoy, Castaño demostró un rendimiento destacable al detener el cronómetro en 21.67 segundos, durante la competencia de los 50 metros libres, en materia de nado.

¡Marca olímpica! 🏊‍♂️ El nadador Gabriel Castaño registró 21.67 segundos en la prueba de 50 m estilo libre para cumplir con la marca A (21.96) solicitada por World Aquatics para los @juegosolimpicos París 2024 durante el Try Pro Serie de Natación en San Antonio.… pic.twitter.com/sG6GTGfXZ5 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) April 13, 2024

El regiomontano se impuso en una final en donde estuvieron nombres como Caeleb Dressel, Ryan Held, Jonny Kulow, Santo Condorelli y Michael Andrew, de entre ellos el primero es considerado, para muchos, un nuevo Michael Phelps.

Durante Tokio 2020, Dressel tuvo una competencia fructífera al sumar medallas en los 50 metros libres, 100 metros libres, 100 metros mariposa, 4×100 m libre masculino y 4×100 medley masculino.

Si bien, Castaño también estuvo presente en Tokio, quedó fuera durante la fase clasificatoria.

No desalentado, durante el reciente evento, Gabriel no solo se hizo con el primer lugar y el pase a Paris, si no que consiguió un nuevo récord mexicano en los 50 metros libres, quedando, incluso, por debajo de la marca mínima de clasificación (21.96).

De esta manera, el regiomontano afianza su segunda participación en unos Juegos Olímpicos, así como también es el segundo mexicano clasificado en la justa veraniega.

¿Quién es Gabriel Castaño?

Originario de Monterrey, Nuevo León, Gabriel nació un primero de noviembre de 1997.

A como se espera, la joven promesa no comenzó en la natación desde una temprana edad, contrario a ello, inició a una edad no tan común para los nadadores, 17 años.

Sin embargo, su progreso fue tal que para 2016 y 2017 ganó los campeonatos estatales de Pensilvania en los 50 y 100 metros libres.

La gran mayoría de su carrera deportiva se desarrolló en Estados Unidos, específicamente en el estado de Pensilvania, donde se dio verdaderamente a conocer durante la preparatoria. Rompió varios récords de la preparatoria en sus especialidades: 50 y 100 libres.

Con el reciente logro de Castaño, el nadador se suma a demás atletas regiomontanos ya clasificados a Paris 2024, como José Luis Doctor Morales, en Atletismo; Randall Willars Valdez, en Clavados; Osmar Olvera Ibarra, en Clavados; Kevin Berlín Reyes, en Clavados y Kenia Vanessa Lechuga Alanís, en Remo.

