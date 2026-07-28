Nelson Sanhueza, un exfutbolista chileno… ¡pero muy regio!

Nació en Santiago de Chile, jugó en Rayados, y estuvo en el cuerpo técnico de los Tigres de la UANL y Del Real Apodaca de la TDP de la Liga Premier

Es originario de Chile, pero su corazón se convirtió no sólo en mexicano, sino en regio; Rayados le abrió las puertas en territorio azteca como jugador y Tigres como parte del cuerpo histórico al lado de Alberto Guerra.

Se trata del exfutbolista Nelson Sanhueza, quien jugó con Monterrey de 1977 a 1979, pasó por otros equipos del futbol mexicano y se retiró en Correcaminos; su carrera la continuó de cerca con Guerra, como auxiliar técnico, siendo parte de la historia del conjunto de la UANL.

Sanhueza se mantuvo en los últimos años en Nuevo León, trabajando como director técnico en Real Apodaca de la TDP de Liga Premier, en busca de talento joven.

Y en esa misma misión, de abrirle paso a nuevos talentos, Sanhueza inicia una nueva etapa en su vida, ahora con la apertura de una Academia de Futbol que lleva su nombre, con el objetivo de formar jugadores de buen nivel.

“Queremos formar jóvenes futbolistas, profesionales, es una gran oportunidad para todos aquellos que les apasiona el futbol; no sólo es para quienes vivan en San Nicolás, es una convocatoria para público en general”, menciona Sanhueza.

“Estoy muy contento de abrir la academia, el poder transmitir la experiencia que uno como jugador adquirió y es que es muy grato compartirla en aprendizaje para todos los jóvenes”.

La Academia de Futbol Nelson Sanhueza abrirá este lunes 3 de agosto en las canchas del Deportivo Mezquital, en San Nicolás, con categorías desde 2009-2011 (de 07:30 a 09:00 horas) a 2012-2014 (de 19:00 a 20:00 horas).

“Es una alegría muy grande para uno como exfutbolista el poder seguir aportando en algo a los jóvenes futbolistas mexicanos… y los invitamos a que se inscriban”, dijo Sanhueza, quien mencionó que pueden solicitar más información en el teléfono 8128767931 y 8121612368.

En esta academia están presentes como entrenadores otros dos exjugadores chilenos: Edgardo Fuentes y Gustavo Moscoso, el primero jugó en Cruz azul y el segundo en Puebla.