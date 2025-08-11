Presenta Real Betis a Nelson Deossa como su nuevo refuerzo

El centrocampista colombiano Nelson Deossa fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Betis Balompié y expresó su entusiasmo por integrarse a un club que lo recibió con gran calidez humana.

En su presentación en la ciudad deportiva del Betis, Deossa destacó que el equipo lo hizo sentir como si ya formara parte de la institución desde hace tiempo.

“El plantel me ha recibido con una calidez humana increíble”, señaló.

Además, mencionó que el exjugador del Betis y ahora compañero en Monterrey, Sergio Canales, lo convenció para venir, y su compatriota Juan Camilo 'Cucho' Hernández también le habló muy bien del club y la ciudad.

Así ha sido el día de presentación de Nelson Deossa 🎙👔 pic.twitter.com/5lt1OFyN1M — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 11, 2025

Deossa reveló que el cuerpo técnico, encabezado por Manuel Pellegrini, le ha transmitido que el club es "adorable fuera de lo profesional" y destacó la capacidad del Betis para integrar a los extranjeros.

Actualmente sigue un plan específico para llegar en forma al debut de LaLiga 25-26, que será el próximo lunes contra el Elche.

El colombiano aseguró que se considera un jugador ofensivo con buen físico, regate, velocidad y disparo de larga distancia, pero también entiende que “en el fútbol moderno, para atacar hay que saber defender”.

Deossa confesó su gran sueño: representar a Colombia en el Mundial 2026. Por su parte, Manu Fajardo, director deportivo del Betis, valoró el esfuerzo económico para fichar a un jugador "box to box" que aportará más despliegue físico al equipo y que esperan que “sume mucho” a la plantilla.

