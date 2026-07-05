Neymar anunció su retiro de la Selección de Brasil tras la derrota ante Noruega en el Mundial 2026, cerrando una etapa de 16 años con la Canarinha

Inicio / Deportes / Neymar anuncia su retiro de Brasil tras eliminación ante Noruega

Neymar da Silva Santos Júnior puso fin a su trayectoria con la Selección de Brasil luego de la eliminación de la Canarinha en la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras caer 2-0 ante Noruega en los octavos de final.

Al término del encuentro disputado en el MetLife Stadium, el delantero brasileño confirmó que no volverá a vestir la camiseta de su selección, poniendo punto final a una historia que comenzó hace 16 años.

“Lo intenté. Lo intenté. Todo comenzó aquí en el MetLife Stadium y todo termina aquí. Ahora se terminó”, expresó Neymar al anunciar su retiro del futbol internacional.

Neymar cierra un ciclo de 16 años con Brasil

El atacante debutó con la selección absoluta de Brasil el 10 de agosto de 2010, precisamente en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, cuando tenía apenas 18 años.

En aquel amistoso frente a Estados Unidos, Neymar marcó su primer gol con la camiseta brasileña y contribuyó al triunfo de la Canarinha por 2-0, iniciando una de las carreras más importantes en la historia reciente del futbol brasileño.

El último gol de Neymar con la Canarinha

Frente a Noruega, el delantero disputó su cuarta Copa del Mundo y logró marcar en los minutos finales del partido. Sin embargo, su anotación no fue suficiente para evitar la eliminación de Brasil del Mundial 2026.

Con ese encuentro, Neymar puso fin a su etapa con la selección brasileña, despidiéndose del futbol internacional en el mismo estadio donde comenzó su historia con la Canarinha.