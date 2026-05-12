Ancelotti incluye a Neymar en la prelista mundialista de Brasil

A menos de un mes del arranque de la Copa del Mundo 2026, las selecciones nacionales comienzan a perfilar sus convocatorias definitivas y Brasil ya dio el primer paso.

Carlo Ancelotti presentó una prelista de 55 jugadores de cara al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, donde destaca la presencia de Neymar y la ausencia del joven Estêvão.

De acuerdo con medios brasileños, el estratega italiano incluyó al delantero del Santos dentro de las opciones preliminares, aunque su presencia en la lista final todavía luce incierta debido a las dudas sobre su estado físico.

La convocatoria definitiva de 26 futbolistas será anunciada el próximo 18 de mayo en el Museo del Mañana, en Río de Janeiro.

Neymar mantiene viva la ilusión

La inclusión de Neymar se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en Brasil. A sus 34 años, el atacante continúa siendo considerado uno de los grandes símbolos del futbol brasileño, pese a las lesiones y a la falta de continuidad que ha marcado sus últimos años.

Davide Ancelotti, auxiliar técnico e hijo del seleccionador brasileño, confirmó que el atacante sigue siendo evaluado por el cuerpo técnico.

Desde su llegada al banquillo brasileño, Carlo Ancelotti había evitado convocar a Neymar en listas definitivas, insistiendo en que únicamente llamaría a jugadores que estuvieran al cien por ciento físicamente.

Estêvão, la baja sensible de Brasil

La gran ausencia en esta primera nómina es la de Estêvão, joven figura del Chelsea y una de las mayores promesas del futbol brasileño.

El atacante quedó descartado debido a una lesión de grado 4 en el muslo derecho, una situación que terminó por dejarlo fuera de cualquier posibilidad de disputar la Copa del Mundo.

Según reportes médicos del club inglés y del cuerpo médico de la Confederación Brasileña de Futbol, el futbolista no alcanzará a recuperarse ni siquiera para las fases eliminatorias del torneo.

Aunque el jugador rechazó someterse a cirugía e intentó seguir un tratamiento conservador en Brasil, finalmente se determinó que no existían condiciones para su regreso.

Brasil busca volver a conquistar el mundo

La selección brasileña llegará a la Copa del Mundo con la presión de volver a levantar el trofeo más importante del futbol internacional, algo que no consigue desde Corea-Japón 2002.

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