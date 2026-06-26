Nico Paz dejaría al Real Madrid rumbo al Como de Italia

El Como habría alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para el traspaso del argentino Nico Paz por 60 millones de euros, según medios italianos

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El Como de Italia habría cerrado un acuerdo con el Real Madrid para hacerse con el traspaso definitivo del mediocampista argentino Nico Paz, en una operación valorada en 60 millones de euros, de acuerdo con reportes de medios italianos y el periodista especializado Fabrizio Romano.

La negociación, que tomó fuerza en las últimas horas, pondría fin a la incertidumbre sobre el futuro del jugador de 21 años, una de las revelaciones de la Serie A.

El Madrid ejecutó la recompra

Según la información difundida, el Real Madrid habría ejecutado previamente su opción de recompra por una cifra cercana a los 10 millones de euros, sin embargo el club blanco optó por colocar al futbolista en el mercado, abriendo la puerta a su venta inmediata.

El Como, dirigido por el español Cesc Fàbregas, se habría convertido en el principal candidato para quedarse con el jugador, pese al interés de otros clubes como el Inter de Milán.

El conjunto italiano habría decidido avanzar con una oferta definitiva de 60 millones de euros para asegurar los derechos del internacional argentino, quien ha sido pieza clave en el proyecto deportivo del club.

El acuerdo incluiría una posible cláusula de recompra a favor del Real Madrid fijada en alrededor de 80 millones de euros, lo que permitiría al club español recuperar al jugador en el futuro.

De acuerdo con los reportes, Nico Paz habría manifestado inicialmente su intención de continuar en el Como, equipo con el que logró consolidarse en la élite del fútbol italiano y alcanzar una histórica clasificación a competiciones europeas.

El mediocampista, formado en la cantera madridista, llegó al club italiano en 2024 bajo un acuerdo que incluía una opción de recompra y el 50% de sus derechos económicos para el Real Madrid.

Este mismo viernes, el jugador publicó una imagen en redes sociales vistiendo la camiseta de la selección argentina, aunque llamó la atención un detalle: una gorra del Como, gesto que generó múltiples interpretaciones entre aficionados y medios italianos.

Negociación en fase final

Hasta el momento, el Como no ha confirmado oficialmente el acuerdo, aunque tampoco lo ha desmentido. El Real Madrid tampoco ha emitido postura pública sobre la operación, que podría cerrarse en las próximas horas según las fuentes consultadas.