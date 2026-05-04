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Mavericks nombran a Masai Ujiri tras polémico traspaso de Doncic

La franquicia de Dallas nombra al exarquitecto de los Raptors como nuevo líder deportivo en plena reconstrucción tras la era Nico Harrison

  • 04
  • Mayo
    2026

Los Dallas Mavericks anunciaron este lunes la contratación de Masai Ujiri como nuevo presidente de operaciones de baloncesto y gobernador suplente del equipo, marcando el inicio de una nueva etapa tras la salida de Nico Harrison, responsable del polémico traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers en 2025.

La decisión llega siete meses después del despido de Harrison y tras un proceso de búsqueda de seis meses, en el que la directiva de la franquicia priorizó encontrar a un ejecutivo con experiencia en campeonatos y construcción de proyectos ganadores.

Ujiri, un campeón para liderar la reconstrucción de Dallas

Masai Ujiri es uno de los nombres más respetados de la NBA moderna. Fue el arquitecto del campeonato de los Toronto Raptors en la temporada 2018-19 y previamente fue reconocido como Ejecutivo del Año en 2013 con los Denver Nuggets.

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Durante su etapa como dirigente, sus equipos lograron un récord de 690-504 y alcanzaron los playoffs en 12 de sus 15 temporadas como directivo principal, consolidando una reputación basada en estabilidad, visión y desarrollo de talento.

La llegada de Ujiri se produce en un contexto de fuerte inestabilidad en Dallas, luego del traspaso de Luka Doncic a los Lakers en febrero de 2025, una decisión que generó una ola de críticas de la afición y terminó marcando el destino de la anterior directiva.

El equipo cerró una temporada decepcionante con marca de 26-56, fuera de los playoffs, y con una reconstrucción acelerada alrededor de jóvenes figuras como Cooper Flagg, elegido Novato del Año y considerado la nueva piedra angular de la franquicia.

Nueva dirección con visión a largo plazo

El propietario Patrick Dumont destacó que la llegada de Ujiri responde a la necesidad de construir una cultura ganadora sostenida, basada en liderazgo, comunicación y desarrollo organizacional.

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“Masai Ujiri es uno de los grandes líderes del baloncesto de esta generación”, afirmó Dumont, al tiempo que celebró su incorporación como un paso clave hacia los objetivos de la franquicia.

Por su parte, Ujiri aseguró sentirse honrado por el reto y prometió trabajar para devolver a Dallas al máximo nivel competitivo: “Esta es una franquicia con historia y una afición apasionada. Ganaremos en Dallas”.


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