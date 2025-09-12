Nico González llega al Atlético de Madrid como último fichaje

En el último día de fichajes, el Atlético de Madrid reforzó su plantilla con el extremo argentino Nico González.

Fue este viernes cuando el cedido por el Juventus, se presentó con el conjunto rojiblanco “muy entusiasmado” y con “muchas ganas” de su debut.

“El Atleti es un club muy grande, tenía muchas ganas de estar aquí, estoy muy entusiasmado y sé que aquí puedo dar lo mejor de mí. Espero que sea así”, proclamó el futbolista.

En ese sentido, el exjugador de la Fiorentina priorizó las metas colectivas por encima de las individuales:

“Uno siempre tiene objetivos personales, pero yo pienso más en el grupo, que es lo más importante. Al final de esto, gracias al grupo es cuando uno cree en sí mismo. Y como grupo, vamos a aspirar a estar lo más alto posible.

Además, destacó a Diego Simeone como “uno de los mejores” entrenadores “del mundo”.

“Tuve una reunión, estuve charlando este poco tiempo que tuve. La verdad que me aclaró las cosas que quería de mí y yo totalmente de acuerdo. Ahora solamente me toca rendir en el campo”, declaró

Comentarios