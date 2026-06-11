Niegan libertad condicional a exjugador de la NFL Henry Ruggs

La posibilidad de que Henry Ruggs III recuperara su libertad de manera anticipada quedó descartada, al menos por ahora. La Junta de Comisionados de Libertad Condicional de Nevada rechazó la solicitud presentada por el exjugador de la NFL, quien cumple una condena por el accidente automovilístico que en 2021 cobró la vida de una joven mujer y su perro en Las Vegas.

La decisión mantiene tras las rejas al exreceptor de los Raiders, cuya prometedora carrera profesional terminó abruptamente tras protagonizar uno de los casos más impactantes en la historia reciente de la liga.

El accidente que puso fin a una carrera en ascenso

Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2021, cuando Ruggs conducía un vehículo deportivo por las calles de Las Vegas a velocidades que alcanzaban los 251 kilómetros por hora.

De acuerdo con la investigación, el automóvil impactó contra otro vehículo, provocando la muerte de Tina Tintor, una mujer de 23 años, así como de su perro Max.

Las autoridades determinaron que el entonces jugador presentaba un nivel de alcohol en sangre de 0.16%, el doble del límite legal permitido. La fiscalía también estableció que antes del accidente había estado en un centro de entretenimiento deportivo de la ciudad.

Se declaró culpable y recibió una condena de hasta 10 años

En mayo de 2023, Ruggs se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol causando una muerte, además de un cargo menor relacionado con homicidio involuntario vehicular.

Meses después recibió una sentencia de tres a diez años de prisión, castigo que actualmente cumple en el sistema penitenciario de Nevada.

La negativa a la libertad condicional representa un nuevo revés para el exjugador, quien buscaba reducir el tiempo de permanencia en prisión mediante una liberación anticipada.

Durante el proceso, los abogados de Ruggs sostuvieron que su cliente ha mostrado arrepentimiento por lo ocurrido y ha asumido plenamente la responsabilidad de sus actos.

La defensa destacó además su participación en programas educativos y actividades relacionadas con la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol, así como esfuerzos de alcance comunitario desarrollados durante su estancia en prisión.

Tras conocerse la resolución, los representantes legales del exjugador señalaron que continúan reconociendo el dolor sufrido por la familia de Tina Tintor y expresaron su desacuerdo con la decisión adoptada por la junta.

Podrá volver a solicitar el beneficio en 2027

De acuerdo con las autoridades de Nevada, Ruggs tendrá una nueva oportunidad de comparecer ante la Junta de Libertad Condicional antes de la fecha establecida para su liberación obligatoria.

La próxima revisión está prevista para realizarse tres meses antes del 24 de agosto de 2027, fecha fijada actualmente como referencia para su posible salida del sistema penitenciario.

Mientras tanto, el exseleccionado de primera ronda del Draft continuará cumpliendo una condena que puso fin a una de las trayectorias más prometedoras de su generación y que permanece marcada por una tragedia que dejó consecuencias irreversibles.

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