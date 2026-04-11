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Niegan libertad condicional a Yolanda Saldívar tras caso Selena

A casi 30 años del asesinato de Selena, autoridades de Texas rechazan la liberación de su homicida, quien seguirá en prisión hasta nueva revisión en 2030

  • 11
  • Abril
    2026

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas negó la solicitud de libertad condicional a Yolanda Saldívar, condenada por el asesinato de la cantante Selena Quintanilla-Pérez en 1995.

La resolución coincide con el trigésimo aniversario de la muerte de la llamada “Reina de la música tejana”, cuyo legado continúa vigente entre millones de seguidores.

Permanecerá en prisión hasta nueva revisión

Saldívar, de más de 60 años, cumple cadena perpetua en una prisión de Gatesville, donde permanece bajo resguardo.

Tras revisar su caso, un panel de tres integrantes determinó que no es elegible para recuperar su libertad, al considerar factores como la gravedad del delito y el riesgo potencial para la seguridad pública.

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La próxima revisión de su caso fue programada para marzo de 2030.

La familia Quintanilla y el viudo de la cantante, Chris Pérez, expresaron su alivio ante la decisión.

“Si bien nada puede devolvernos a Selena, esta decisión reafirma que la justicia sigue vigente”, señalaron en un comunicado difundido en redes sociales.

Un crimen que marcó a la comunidad latina

El asesinato ocurrió el 31 de marzo de 1995 en un motel de Corpus Christi, Texas, cuando Saldívar disparó contra la artista tras una discusión relacionada con presunto desvío de recursos.

Selena, de 23 años, murió poco después del ataque, en un caso que conmocionó a la comunidad latina y se convirtió en uno de los juicios más mediáticos en la historia de Texas.

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A casi 30 años de su muerte, la figura de Selena sigue siendo un referente cultural.

Su música permanece presente en hogares y celebraciones, mientras nuevas producciones, como documentales y homenajes, continúan acercando su historia a nuevas generaciones.

Para muchos de sus seguidores, la negativa a la libertad condicional representa no solo un acto de justicia, sino también un reconocimiento al impacto duradero de la artista en la música y la cultura latina.


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