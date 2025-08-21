Niegan libertad a Erik Menéndez; Lyle será juzgado este viernes

Este jueves una junta de revisión de California negó la libertad condicional a Erik Menéndez, uno de los dos hermanos condenados por el asesinato a tiros de sus padres el 20 de agosto de 1989 en Beverly Hills.

Erik, quien fue condenado a cadena perpetua junto a su hermano Lyle, recibió el fallo negativo después de asistir a una audiencia virtual de 10 horas, la cual contó con declaraciones de la Oficina del Fiscal de Los Ángeles y además de diversos testigos del caso, quienes son considerados víctimas del crimen.

Tras el fallo en contra, la única salida que le queda a Erik es que el gobernador de California decidiera eventualmente revocar el fallo para otorgarle una salida de prisión.

Este viernes, Lyle Menéndez será escuchado por la junta de libertad condicional por separado, en busca de libertad condicional, pero el fallo contra su hermano pone la balanza en contra suya.

La condena de los hermanos se revisó el pasado mayo por los tribunales de Estados Unidos y se redujo la pena a entre 50 años de cárcel y cadena perpetua, permitiendo la posibilidad de solicitar una audiencia para salir en libertad condicional.

Ambos hermanos fueron hallados culpables del asesinato de sus padres, Kitty y José Menéndez, el 20 de agosto de 1989 en su domicilio de Beverly Hills.

El caso es uno de los más controvertidos, pues los jóvenes denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre.

Inicialmente, Erik y Lyle afirmaron a las autoridades que encontraron los cuerpos sin vida de sus padres tras haber pasado la tarde fuera de casa, pero levantaron sospechas cuando comenzaron una vida de excesos tras acceder a la fortuna familiar.

El caso recobró notoriedad con la serie "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", a la que se sumaron un documental y el revuelo levantado por una nueva generación que observa con otros ojos a quienes antes fueron considerados asesinos despiadados.

Comentarios