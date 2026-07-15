Arranca este jueves el Apertura 2026 de la Liga MX

Este semestre será de suma importancia para los regios, que, aunque no parecen estar en su mejor momento, tienen la obligación de pelear arriba

Aunque todavía no termina la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en México ya hace falta regresar a la liga local, la cual inicia este jueves con uno de los encuentros más añejos del balompié nacional.

Este semestre será de suma importancia para los clubes regios, que, aunque no parecen estar en su mejor momento, tienen la obligación de pelear en los puestos de arriba y, ¿por qué no?, algún título de los que están en juego. A continuación repasaremos rápidamente el panorama de ambos.

Así llega Tigres al Apertura 2026

El cuadro felino debutará este mismo jueves frente a Tijuana, uno de los equipos que este torneo quiere dar un paso al frente de la mano de Gilberto Mora y Washington Sebastián Abreu.

Es cierto que este no es el mejor momento para Tigres en casi todos los aspectos, pues el plantel comenzará una nueva era ya sin André-Pierre Gignac, cuya baja aún no ha sido formalmente expresada por el club o el jugador.

No obstante, el francés de 40 años no asistió a la pretemporada con los auriazules, algo inconcebible para alguien de su edad, quien justamente debería aprovechar los días de intenso trabajo físico para ponerse a punto.

Pero la baja de "Dedé" no parece ser la única, pues el secreto a voces de la posible salida de Ángel Correa de la institución se ha robado los titulares, pues al argentino llegó como el heredero del francés y ahora todo parece indicar que saldría a River Plate, luego de pasar sin pena ni gloria por México. Sin olvidar que Juan Brunetta también podría salir del club, pues el campeón Cruz Azul lo quiere sí o sí.

Y no solo la baja de dos estrellas tiene a la afición con bajas expectativas; lo más criticado ha sido la falta de refuerzos, pues al momento de redactar esta nota, solamente Alan Franco fue anunciado como incorporación.

Esto dejaría a Tigres con una defensa más o menos competitiva, un buen mediocampo, pero una delantera bastante pobre, pues únicamente Rodrigo Aguirre es opción como 9 puro, otro que tampoco ha convencido a los "Incomparables".

Así llega Rayados al Apertura 2026

Del otro lado de la moneda está el Club de Fútbol Monterrey, que también comenzará una nueva era, pues estrenará presidente deportivo y entrenador; además de que comenzará la etapa post Sergio Canales, quien volvió a España.

Aunque Rayados ya presentó un refuerzo de alto perfil como Diego Rossi, la realidad es que la afición albiazul está con la fe por los suelos, puesto que el equipo dejó una muy mala imagen en la pretemporada, especialmente en su último encuentro de preparación ante el Sporting FC de Costa Rica, que le pegó 2-1 en el "Gigante de Acero".

Fuera de la llegada de directiva y del ya mencionado Rossi, el club no ha incorporado algún otro elemento, pese a que se les ha vinculado con Erik Lira y Orbelín Pineda, quien parece ser el más cercano a fichar con "La Pandilla".

El conjunto regio tiene una deuda enorme con su afición, pues el semestre anterior no clasificó a la Liguilla, algo inconcebible en un equipo que quiere pelear por hacerse de un puesto entre los llamados grandes del fútbol mexicano.

Quizá sea justo esta alta presión la que le pueda pasar factura a Matías Almeyda, quien tendrá que comenzar a entregar resultados lo antes posible; de lo contrario, la exigente afición comenzará a presionarlo severamente.

Por lo pronto, Rayados debutará este sábado 18 de julio frente a Santos Laguna a las 19:05 horas en el Estadio Monterrey.

Platillo... ¿De lujo?

Para comenzar el Apertura 2026, se celebrará una nueva edición del llamado "Padre de los Clásicos", entre Necaxa y Atlante, dos clubes centenarios, que en los inicios de la Primera División fueron de los más poderosos.

Este encuentro marcará el regreso de los "Potros de Hierro" a la Liga MX luego de 12 años, en los que estuvieron en el entonces Ascenso MX y posteriormente Expansión, donde fue el equipo más ganador, pero que nunca pudo subir a primera por decisión de los directivos de la FMF.

Campeón, a escena

Cruz Azul, el campeón del fútbol mexicano, debutará este viernes frente al Atlético San Luis, buscando defender su trono de la mano de Joel Huiqui, quien fue ratificado como "maquinista" luego de su histórico interinato.

Con un plantel que mantiene la base del título, un cuerpo técnico renovado y mucha hambre de marcar época, el 10 veces ganador de la Liga partirá como uno de los candidatos, si no es que el favorito para alzar su undécima copa.

Y como no podía ser de otra forma, "La Máquina" ya tuvo su tradicional escándalo antes de comenzar el torneo, pues días antes de su debut, el equipo anunció su salida del Estadio Azteca para regresar al Ciudad de los Deportes, que fue abandonado luego de la final de ida del Clausura, por lo que la cancha estaba en pésimo estado.

Debido a esto, el campeón debutará "de local" en la Corregidora de Querétaro. Sería hasta la jornada 3 cuando ya pueda competir en el antes llamado Estadio Azul. ¿Logrará el bicampeonato?