¡No es cierto lo que está diciendo!: Siboldi sobre Lichnovsky

Robert Dante Siboldi respondió con firmeza: "El tema de Igor es complicado para mí porque en primer lugar lo que está diciendo no es verdad. Nunca le dije que no encajaba en los planes estando en Cruz Azul, tampoco le mencioné que tenía un equipo para él en la MLS. En este lugar no se le comunicó que no formaba parte de los planes".

De manera enfática, Siboldi rechazó las declaraciones hechas por el defensor central del América, Igor Lichnovsky, acerca del estratega uruguayo y sobre Tigres tras su salida del club felino.

"El problema aquí fue el cupo de extranjeros y tuvimos que decidir en qué posición había exceso, y eso fue en la defensa. Por eso fue la decisión. No fue solo una determinación mía, se discutió en varias reuniones sobre el tema relacionado con el reglamento de la federación. Si no fuera por el reglamento, Igor seguiría en el equipo. No fue una preferencia personal, no fue por mi propia elección", explicó el entrenador campeón.

Además, Siboldi desmintió cualquier mala comunicación con el defensa chileno: "Nunca hubo falta de comunicación ni nada por el estilo. Siempre tuvimos una relación cordial. El club buscó opciones para encontrarle equipo en todos los lugares posibles y él siempre rechazó, hasta que apareció la oportunidad con el América y la aceptó. Tal vez él malinterpretó las conversaciones si en algún momento le di a entender que no me agradaba su desempeño o que no encajaba en mis planes. Eso no es cierto en absoluto".

