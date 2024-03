No tuvimos una buena noche ante Tijuana: 'Tano' Ortiz

"Yo creo que los noventa minutos intentamos jugar, las cosas no se dieron como quisiéramos, pero no quiero buscar que suene excusa la cancha, nunca pudimos controlar el balón. Si bien, para el rival también se le hizo difícil. Nosotros lo intentamos, no tuvimos una buena noche quizás, eso hay que reconocerlo, no solamente dar esa observación del campo de juego, al no tener una buena noche, quizá no se vio el juego que veníamos reflejando, pero lo importante es que los chicos lo entendieron, siempre tuvieron la intención de querer ganarlo, de ir a buscar el empate, nunca nos planteamos el empate cuando íbamos cero a cero, pero rescato mucho eso".