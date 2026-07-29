Por el Summer Break, el piloto regio se encuentra en Valencia, sede de su escudería Campos Racing, para mejorar detalles y prepararse para las siguientes rondas

Inicio / Deportes / Noel León y la Fórmula 2, en receso; vuelven en septiembre

Luego de ganar en Hungría en la Temporada 2026 del automovilismo de la Fórmula 2, el piloto regio Noel León, así como los demás volantes y todas las escuderías volverán a tener una carrera de Fórmula 2 hasta el fin de semana del viernes 4 al domingo 6 de septiembre.

Y es que la actual campaña 2026 acaba de entrar en el famoso Summer Break, pausa obligatoria de mitad de temporada que sirve de descanso para pilotos y escuderías.

Actualmente, en esta semana, el volante de la Sultana del Norte estará en Valencia, sede de la escudería a la que pertenece en la Fórmula 2, Campos Racing, para mejorar detalles y prepararse para las siguientes competencias.

En el automovilismo de la Fórmula 2 se disputarán en el año un total de 14 carreras.

Lleva nueve fechas disputadas en la Temporada 2026: Melbourne, Miami, Montreal, Montecarlo, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Spa-Francorchamps y Budapest.

La campaña acaba de entrar en el Summer break, pausa obligatoria de mitad de temporada, que sirve para descansar.

La temporada se reanuda en septiembre.

Restan cinco fechas por disputarse en la campaña: Monza (del 4 al 6 de septiembre), Madrid (del 11 al 13 de septiembre), Baku (del 24 al 26 de septiembre), Lusail (del 27 al 29 de noviembre) y Yas Marina (del 4 al 6 de diciembre).