Conoce cómo inició su carrera en el automovilismo, que el domingo pasado ganó en Hungría en Fórmula 2 y su entorno ha recibido acercamientos de equipos de la F1

Inicio / Deportes / Todo comenzó desde los go-karts, para el piloto regio Noel León

Noel León, piloto regio, acaparó los reflectores el domingo pasado al subir al primer lugar del podio en el automovilismo de la Fórmula 2 por ganar la carrera en Hungría, pero… ¿Dónde comenzó todo para llegar a este exitoso momento?

Su nombre completo es Noel Jesús León Vázquez, tiene 21 años de edad y nació el 21 de diciembre del 2004 en Monterrey, Nuevo León. Vive con su familia en Apodaca.

Comenzó su carrera como piloto en el karting local en 2013, a los nueve años de edad, antes de destacar en categorías internacionales.

Su papá, del mismo nombre, empezó en las carreras de autos con César Tiberio Jiménez, en la Fórmula 3 IndyLight.

Se termina la categoría… y el papá se metió a los go-karts, donde atiende a los pilotos.

Ya en los go-karts, siempre el piloto de pruebas fue Noel hijo; desde los dos o tres años de edad lo subieron a los go-karts para manejarlos.

A los 10 años de edad lo subieron a los carros ya grandes.

César Tiberio Jiménez le regaló una computadora nueva a Noel León hijo para que tuviera simulador rápido vigente.

Con el paso del tiempo, pasó a la Fórmula 4 (F4), donde ganó el Campeonato de la temporada 2019-2020 con el equipo Ram Racing.

Enseguida se coronó campeón de la F4 estadounidense y de la NASCAR Challenge Series en México en 2021.

Cuando corría en Estados Unidos, Noel León hijo quedó campeón allá… y vino a México a correr la NASCAR… ¡Y le ganaba a los grandes!

A tal grado que, en una ocasión, lo dejaron fuera de la competencia para que no entrara y no ganara.

Los conocedores dicen que Noel León hijo es muy bueno y que es el mejor piloto joven que existe ahorita en el automovilismo mexicano.

Más tarde, Noel León hijo se muda a Europa y gana el título de debutante en 2023 con Motopark.

Compitió en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA en 2024 y 2025.

Dio el salto a la Fórmula 2 (F2) de la mano de Campos Racing, logrando triunfos históricos para México en la categoría.

Cuenta con el respaldo de la Escudería Telmex Telcel.

Los primeros pasos de Noel León en el deporte motor