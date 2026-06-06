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Deportes

Mexicano Noel León conquista Mónaco y acecha el liderato

El piloto regiomontano ganó la carrera Sprint de Fórmula 2 en Mónaco y escaló al segundo lugar del campeonato en su temporada debut completa

  • 06
  • Junio
    2026

El piloto regiomontano Noel León consiguió una de las victorias más importantes de su joven carrera al imponerse este sábado en la carrera Sprint de la Fórmula 2 disputada en el histórico circuito callejero de Mónaco.

El integrante de Campos Racing aprovechó la pole position para dominar de principio a fin las 30 vueltas de la competencia, logrando su segundo triunfo de la temporada 2026 y consolidándose como uno de los protagonistas del campeonato.

Dominó de principio a fin en las calles del Principado

León mantuvo el liderato desde la largada y administró la ventaja durante toda la prueba en uno de los trazados más complicados del calendario. Gracias a una actuación sin errores, cruzó la meta en la primera posición para sumar puntos valiosos en la lucha por el título.

El polaco Roman Bilinski, de DAMS, terminó en el segundo lugar, mientras que el italiano Gabriel Mini, de MP Motorsport y actual líder del campeonato, completó el podio.

Se mete de lleno a la pelea por el campeonato

La victoria cobra mayor relevancia al tratarse de apenas su primera temporada completa en la antesala de la Fórmula 1. Con este resultado, León escaló al segundo puesto de la clasificación general y redujo la distancia respecto a los líderes del certamen.

Por su parte, el también mexicano Rafael Villagómez, piloto de Van Amersfoort Racing, finalizó en la posición 16.

La actividad continuará este domingo con la carrera principal de Mónaco, donde Noel León partirá desde la décima posición. Posteriormente, la Fórmula 2 viajará a Barcelona para disputar la siguiente fecha del campeonato del 12 al 14 de junio.


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