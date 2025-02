¡Oficial! Santiago Giménez es nuevo delantero del AC Milán

El sueño europeo de Santiago Giménez sigue creciendo. El delantero mexicano fue presentado oficialmente como nuevo jugador del AC Milán, luego de que el club italiano cerrara un acuerdo con el Feyenoord de Países Bajos por 35 millones de dólares más bonos y un porcentaje de su pase.

La llegada del "Bebote" a la Serie A se da tras una destacada etapa en la Eredivisie, donde brilló con el Feyenoord, consiguiendo un título de liga y consolidándose como uno de los mejores delanteros del campeonato neerlandés.

Su desempeño en torneos europeos, como la Champions League y la Europa League, captó la atención de varios clubes de las ligas más importantes, pero fue el Milán quien finalmente apostó por él.

¡Hola, Milanistas! Santi has a message for you! ✉️#SempreMilan #DNACMilan pic.twitter.com/Mx3BbNtLqu