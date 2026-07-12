La presentación oficial se realizaría una vez concluidos los detalles administrativos y contractuales entre Forlán y la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Inicio / Deportes / Uruguay apuesta por Diego Forlán como su nuevo DT

Diego Forlán se perfila como el próximo entrenador de la selección de Uruguay, luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol avanzara en las negociaciones para que el exdelantero tome el lugar que dejó vacante Marcelo Bielsa tras la eliminación de la Celeste en el Mundial 2026.

El acuerdo todavía se encuentra pendiente de formalización, pero los planes apuntan a que Forlán asuma inicialmente de manera interina y permanezca en el cargo, al menos, hasta marzo de 2027, periodo en el que su desempeño será evaluado.

Uruguay apuesta por una figura histórica para iniciar la transición

La posible designación representa una apuesta por el liderazgo y el conocimiento que Forlán tiene del entorno de la selección uruguaya, pese a que su trayectoria como entrenador todavía es reducida.

El exfutbolista ya había manifestado públicamente su disposición para dirigir a Uruguay si recibía una propuesta formal, por lo que su nombre tomó fuerza después de la salida de Bielsa y del cierre de un proceso marcado por el desgaste interno y los resultados obtenidos en la Copa del Mundo.

La Asociación Uruguaya de Fútbol busca iniciar una etapa de reconstrucción que permita recuperar la confianza del plantel, incorporar nuevos futbolistas y definir una identidad de juego rumbo a las próximas competencias internacionales.

Forlán también estaría al frente de la selección Sub-20

Además de dirigir a la selección absoluta, Forlán asumiría el mando del combinado Sub-20 para afrontar el próximo Campeonato Sudamericano de la categoría.

La intención es fortalecer la conexión entre las selecciones juveniles y el equipo mayor, facilitar la incorporación de nuevas generaciones y establecer una línea de trabajo compartida dentro de la estructura deportiva de Uruguay.

El torneo juvenil será uno de los primeros retos del nuevo proceso, ya que la Celeste buscará conseguir la clasificación al siguiente Mundial Sub-20.

Experiencia limitada como entrenador

La carrera de Forlán en los banquillos comenzó con Peñarol, equipo al que dirigió entre finales de 2019 y agosto de 2020. Posteriormente estuvo al frente de Atenas de San Carlos durante 2021.

Desde entonces no había vuelto a dirigir de manera profesional, por lo que su llegada a la selección representaría el desafío más importante de su corta trayectoria como técnico.

La decisión de la federación estaría sustentada principalmente en su ascendencia dentro del futbol uruguayo, su conocimiento de la selección y la capacidad de liderazgo que mostró durante su etapa como jugador.

Un referente de la Celeste vuelve en una nueva función

Forlán disputó 112 partidos y marcó 36 goles con la camiseta de Uruguay. Participó en tres Copas del Mundo, fue elegido como el mejor jugador de Sudáfrica 2010 y conquistó la Copa América de 2011.

Su etapa más recordada llegó en el Mundial de 2010, cuando encabezó al equipo que alcanzó las semifinales y devolvió a Uruguay a los primeros planos del futbol internacional.

Ahora, su posible regreso tendrá un objetivo distinto: encabezar una transición deportiva después del ciclo de Bielsa y construir las bases del nuevo proyecto de la selección uruguaya.

La presentación oficial se realizaría una vez concluidos los detalles administrativos y contractuales entre Forlán y la Asociación Uruguaya de Fútbol.