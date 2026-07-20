Ohtani pausa como pitcher de Dodgers por irritación en la rodilla

Shohei Ohtani no realizará su próxima apertura con los Dodgers por una irritación en la rodilla izquierda y su regreso al montículo no tiene fecha definida

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Los Dodgers de Los Ángeles informaron que Shohei Ohtani no realizará su próxima apertura como lanzador debido a una irritación en la rodilla izquierda, por lo que permanecerá fuera de la rotación durante un periodo aún indefinido.

El japonés recibió una inyección lubricante antes de la pausa por el Juego de Estrellas y estaba contemplado para lanzar el miércoles ante los Filis de Filadelfia.

Sin embargo, al no sentirse completamente recuperado durante sus entrenamientos, el equipo optó por no someterlo siquiera a una sesión de bullpen.

Los Dodgers optan por la cautela

El mánager Dave Roberts explicó que la decisión responde a la intención de darle el tiempo necesario para recuperarse por completo y evitar que la molestia se convierta en un problema mayor durante el resto de la temporada.

El piloto señaló que Ohtani no presenta dolor al batear, ya que la irritación aparece principalmente durante el movimiento de lanzamiento y el apoyo de la pierna al finalizar cada pitcheo.

Roberts aseguró que la ausencia del japonés no será cuestión de unos días y evitó establecer un plazo para su regreso, aunque confió en que volverá a lanzar antes de que concluya la campaña.

Pese a la lesión, Ohtani continuará desempeñándose como bateador designado. Durante la doble cartelera frente a los Yankees de Nueva York impulsó dos carreras en el primer encuentro y posteriormente volvió a la alineación en el segundo partido.

El dirigente indicó que el pelotero terminó la jornada sin molestias importantes y consideró que fue un día positivo para su recuperación.

La rotación se ajusta

Con marca de 63-37, los Dodgers lideran las Grandes Ligas y mantienen una ventaja de 11 juegos y medio en el Oeste de la Liga Nacional, situación que permitió al club priorizar la recuperación de Ohtani.

Mientras tanto, Emmet Sheehan abrirá el lunes ante Filadelfia y el equipo también espera el regreso del zurdo Blake Snell, quien continúa con su proceso de rehabilitación tras una lesión en el codo izquierdo.

En la presente temporada, Ohtani batea para .290 con 22 jonrones, 60 carreras impulsadas y un OPS de .938. Como lanzador registra marca de 8-2, efectividad de 1.79 y 95 ponches en 85 entradas y dos tercios de labor.