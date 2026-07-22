Curiosamente, los clubes en los que ha militado el mediocampista mexicano postal jerseys a rayas, el más reciente es el de su actual equipo: Rayados

Inicio / Deportes / Orbelín Pineda ‘pinta su raya’ en el futbol profesional

¿En qué se parecen Gallos Blancos del Querétaro, Chivas Rayadas del Guadalajara, Cementeros del Cruz Azul, Celta de Vigo, AEK Atenas y Rayados de Monterrey, clubes en los que ha militado el mediocampista mexicano Orbelín Pineda?

¡En que todos ellos visten jerseys con rayas!

Sí, tal parece que el seleccionado mexicano, quien acaba de ver acción con el Tricolor en la Copa Mundal de la FIFA 2026, pinta su raya en el balompié profesional.

Este martes fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Club de Futbol Monterrey Rayados en el “Gigante de Acero”… y en la rueda de prensa portó por primera vez la playera de local de La Pandilla, que luce rayas verticales en azul y blanco.

Orbelín Pineda Alvarado tiene 30 años de edad; nació el 24 de marzo de 1996, en Coyuca de Catalán, Guerrero… y portará el número 25 en la casaca del conjunto albiazul que dirige el director técnico argentino, Matías Almeyda.

Su primer equipo profesional fue Querétaro, con quien estuvo de 2014 a 2015; enseguida emigró a Chivas, donde estuvo de 2016 a 2018; más tarde reforzó a Cruz Azul, con quien estuvo de 2019 a 2021.

Enseguida emigró a Europa para jugar con de Celta de Vigo en España, en 2022, para después ir a Grecia con el AEK Atenas FC, con quien estuvo de 2022 a 2026, año en que llega al Monterrey como refuerzo estelar.

Querétaro

De 2014 a 2015

Chivas

De 2016 a 2018

Cruz Azul

De 2019 a 2021

Celta

En 2022

AEK Atenas

De 2022 a 2026

Rayados

A partir de 2026