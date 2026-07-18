Rayados oficializa la llegada del mediocampista Orbelín Pineda

Su incorporación responde a la intención de Rayados de recuperar creatividad y dinamismo en el mediocampo, especialmente después de la salida de Sergio Canales

Rayados de Monterrey oficializó este sábado 18 de julio la contratación de Orbelín Pineda, mediocampista mexicano que regresa a la Liga MX después de su paso por el futbol europeo y se incorpora como uno de los principales refuerzos del club para el Apertura 2026.

El jugador de 30 años llega procedente del AEK Atenas mediante una transferencia definitiva, aunque Monterrey no dio a conocer la duración de su contrato ni el número que utilizará con el conjunto albiazul hasta el momento.

Un refuerzo solicitado por Matías Almeyda

La llegada de Pineda permitirá que el futbolista vuelva a trabajar con Matías Almeyda, entrenador que ya lo dirigió en Chivas y posteriormente en el AEK Atenas, por lo que esta será la tercera etapa en la que ambos coincidan dentro de un mismo proyecto.

Su incorporación responde a la intención de Rayados de recuperar creatividad y dinamismo en el mediocampo, especialmente después de la salida del mediocampista español Sergio Canales.

Pineda puede desempeñarse como interior, mediapunta o atacante por los costados, además de colaborar en la recuperación del balón y en la generación de juego entre líneas.

Durante su etapa con Almeyda en Guadalajara, ambos conquistaron la Liga MX, la Copa MX, la Supercopa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf, mientras que años después volvieron a coincidir en Grecia.

Orbelín regresa a México después de su paso por Europa

Orbelín Pineda debutó en Primera División con Querétaro en 2014 y posteriormente defendió las camisetas de Chivas y Cruz Azul.

Con el conjunto cementero consiguió el campeonato de Liga MX que terminó con una espera de más de dos décadas para la institución.

En 2022 comenzó su aventura europea con el Celta de Vigo, posteriormente se incorporó al AEK Atenas, equipo en el que se consolidó como una de sus principales figuras y ganó dos campeonatos de la Liga de Grecia y una Copa nacional.

Su rendimiento también le permitió recibir el reconocimiento como Jugador de la Temporada 2025-2026.

El mediocampista cuenta además con una amplia trayectoria en la Selección Mexicana, con la que suma 94 partidos, participó en los mundiales de Qatar 2022 y Norteamérica 2026, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y formó parte de planteles campeones de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf.

Rayados fortalece su nuevo proyecto deportivo

Pineda se suma al delantero uruguayo Diego Rossi como parte de las incorporaciones realizadas por Monterrey para respaldar el proyecto de Almeyda.

Su experiencia, versatilidad y conocimiento del entrenador lo colocan como una pieza con posibilidades de asumir rápidamente un papel importante en el funcionamiento del equipo.

La fecha de su presentación y su posible debut todavía no fueron confirmadas, debido a que deberá completar su incorporación al plantel y los trámites de registro correspondientes antes de quedar disponible para el cuerpo técnico.