Desde las primeras rondas de la prueba, los aztecas mostraron ejecuciones de alta dificultad y precisión que los mantuvieron en la cima de la clasificación

Inicio / Deportes / Osmar Olvera gana oro y Juan Celaya se lleva bronce en clavados

La delegación mexicana de clavados reconfirmó su jerarquía continental al conseguir un contundente 1-3 en la gran final de trampolín de 3 metros dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Osmar Olvera se alzó con la medalla de oro, mientras que Juan Celaya se adjudicó la presea de bronce, cerrando con broche de oro la participación de ambos en el certamen.

Desde las primeras rondas de la prueba, los aztecas mostraron ejecuciones de alta dificultad y precisión que los mantuvieron en la cima de la clasificación. Al término de las seis rondas, México celebró un nuevo doble podio que consolida la cosecha tricolor en la fosa caribeña.

Cosecha histórica para los aztecas

Con este triunfo, Osmar Olvera concluye una actuación memorable en Santo Domingo 2026 tras adjudicarse tres medallas de oro, resultado que lo posiciona como una de las máximas figuras de la delegación mexicana y un referente de la competencia.

Por su parte, Juan Celaya culminó su participación con un destacado balance personal de una medalla de oro y dos de bronce, reafirmando la solidez del equipo nacional y aportando piezas fundamentales al medallero general.