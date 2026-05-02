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Osmar Olvera conquista bronce en Pekín, Copa de Clavados 2026

El doble medallista olímpico sumó su tercera presea en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, donde México se mantiene en el segundo sitio

  • 02
  • Mayo
    2026

El clavadista mexicano Osmar Olvera Ibarra confirmó su extraordinario momento competitivo al conquistar la medalla de bronce en la prueba individual varonil de trampolín de tres metros, durante la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026 que se disputa en Pekín, China.

El doble medallista olímpico de París 2024 cerró la jornada del viernes con una destacada actuación al registrar 480.50 puntos tras seis ejecuciones, en las que obtuvo calificaciones de 86.70, 71.75, 46.80, 86.70, 96.90 y 91.65, recuperándose con fuerza en la parte final de la competencia para asegurar su lugar en el podio.

Dominio chino en la final

La prueba fue dominada por los anfitriones, con Zongyuan Wang llevándose la medalla de oro gracias a sus 544.35 unidades, mientras que Jiuyuan Zheng se quedó con la plata con 500.50 puntos. El francés Jules Bouyer terminó en la cuarta posición con 443.20.

Con este resultado, Olvera sumó su tercera medalla en la presente edición del certamen, luego de obtener el jueves la plata en trampolín sincronizado de tres metros junto a Juan Celaya, además de otra plata conseguida horas antes en la prueba de equipo mixto.

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México asegura presencia rumbo a 2027

Durante la mañana del viernes, Olvera también fue pieza clave en la obtención de la plata en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros, donde hizo equipo con Randal Willars, Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo.

El conjunto mexicano finalizó con 422.50 puntos, solo por detrás de China, que se llevó el oro con 463.70, mientras Australia obtuvo el bronce con 410.45 unidades.

Además del podio, este resultado aseguró la clasificación de México a las Copas del Mundo de 2027 en esta disciplina.

Con dos medallas de plata y dos de bronce, la delegación mexicana se mantiene en la segunda posición del medallero general, únicamente por debajo de China, que continúa liderando con seis oros y una plata.

En contraste, la jalisciense Suri Zoe Cueva Lobato fue eliminada en la plataforma femenil de 10 metros tras caer en su duelo directo frente a la campeona mundial china Linjing Jiang por 243.55 puntos contra 179.90.

Sigue la actividad para México

La participación mexicana continuará este 2 de mayo desde las 21:02 horas, tiempo del centro de México, con las acciones en trampolín femenil de tres metros, donde competirán María Fernanda García Sixtos y Aranza Vázquez Montaño.

En la plataforma varonil de 10 metros también verán acción Kevin Berlín Reyes y Randal Willars Valdez, en busca de mantener a México en la pelea por más preseas en territorio chino.


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