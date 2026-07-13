Europa y Ucrania impulsa programa conjunto de defensa antimisiles

Ucrania y nueve países europeos acordaron desarrollar un programa conjunto de defensa antimisiles para fortalecer la protección del continente frente a amenazas balísticas, tomando como referencia la experiencia adquirida por Kiev durante más de cuatro años de guerra con Rusia.

Ucrania, Reino Unido, Alemania, Francia, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Suecia, Noruega y España anunciaron la creación de una iniciativa para desarrollar una capacidad compartida de defensa contra misiles balísticos.

En un comunicado conjunto, los diez países señalaron que el objetivo es fortalecer la protección de Europa frente a una amenaza que consideran creciente.

Zelensky busca reforzar la defensa aérea antes del invierno

El anuncio se realizó durante una reunión en París, donde el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, sostuvo encuentros con líderes europeos para acelerar el fortalecimiento de las defensas aéreas ucranianas antes del invierno, periodo en el que Rusia suele intensificar sus ataques contra infraestructura energética.

El mandatario pidió ampliar la cooperación para responder a los ataques con misiles rusos y reforzar la capacidad defensiva tanto de Ucrania como del resto del continente.

Reino Unido amplía su respaldo militar a Ucrania

Durante la reunión también se informó que Reino Unido se incorporó al programa de apoyo financiero de la Unión Europea para Ucrania, dotado con 90 mil millones de euros, lo que permitirá que empresas británicas suministren armamento financiado con esos recursos.

Además, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que la Fuerza Multinacional para Ucrania realizará ejercicios en países vecinos para evaluar los planes de despliegue que entrarían en vigor en caso de alcanzarse un alto al fuego entre Moscú y Kiev.

Los misiles balísticos mantienen la presión sobre Ucrania

De acuerdo con estimaciones citadas por las autoridades ucranianas, desde el inicio de la guerra Rusia ha lanzado aproximadamente 1,056 misiles balísticos, 5,067 misiles de crucero y más de 116 mil drones de ataque contra territorio ucraniano.

Los análisis indican que durante 2026 el ritmo de ataques con misiles balísticos aumentó y que Rusia podría lanzar hasta 100 proyectiles al mes gracias al incremento de su capacidad de producción.

En contraste, Ucrania inició el conflicto con un número limitado de misiles Tochka-U y fortaleció su defensa aérea con el respaldo de los países de la OTAN, aunque continúa por debajo de la capacidad ofensiva rusa.