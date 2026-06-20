Paraguay vence a Turquía tras histórica expulsión de Almirón

La Albirroja enfrentará a Australia en un duelo directo por la clasificación, después de una noche en la que logró levantarse de la goleada sufrida en su debut

Paraguay logró una victoria de enorme carácter en el Mundial al imponerse 1-0 a Turquía en un partido marcado por un gol tempranero de Matías Galarza, la expulsión histórica de Miguel Almirón y una resistencia defensiva que mantuvo con vida a la Albirroja en el Grupo D.

El resultado no solo dejó fuera a Turquía de la pelea por avanzar a la fase de eliminación directa, sino que también aseguró a Estados Unidos el liderato del sector. Paraguay, por su parte, llegará a la última jornada con posibilidades de pelear el segundo lugar ante Australia.

Galarza marca el gol más rápido del Mundial

Paraguay encontró la ventaja prácticamente desde el arranque. Apenas habían transcurrido 65 segundos de partido cuando Matías Galarza sacó un disparo de zurda desde fuera del área para vencer al arquero turco y firmar el gol más rápido registrado hasta ahora en esta Copa del Mundo.

El tanto llegó como respuesta inmediata del equipo dirigido por Gustavo Alfaro, que venía de caer 4-1 ante Estados Unidos en su debut y necesitaba una reacción contundente para mantenerse con vida en el torneo.

Paraguay se queda con 10 tras expulsión de Almirón

El panorama se complicó para la Albirroja antes del descanso, cuando Miguel Almirón fue expulsado bajo la denominada "Ley Prestianni", una nueva normativa implementada para el Mundial 2026 que sanciona a los futbolistas que se cubren la boca durante confrontaciones o intercambios verbales con rivales, árbitros o integrantes de los cuerpos técnicos.

La acción ocurrió tras un intercambio de palabras con Mert Müldür cerca de la media cancha. Almirón se cubrió la boca mientras se dirigía al defensor turco, situación que fue advertida por el VAR y posteriormente revisada por el árbitro Iván Barton.

Tras analizar la jugada, el silbante determinó mostrar la tarjeta roja directa, convirtiendo al paraguayo en el primer jugador expulsado en una Copa del Mundo bajo la llamada Ley Prestianni.

La expulsión obligó a Paraguay a disputar toda la segunda mitad con un hombre menos, defendiendo una ventaja mínima ante una Turquía que se volcó al ataque en busca del empate.

Turquía dominó la posesión y acumuló oportunidades, pero se topó con una defensa paraguaya ordenada y con una actuación clave del arquero Orlando Gill, quien respondió en momentos determinantes para conservar el cero.

El guardameta evitó el empate en un remate desviado de Merih Demiral al inicio del segundo tiempo, después volvió a intervenir ante un disparo de larga distancia de Abdulkerim Bardakci y más tarde ganó un mano a mano frente a Can Uzun.

La presión turca fue constante. Müldür ya había avisado en la primera mitad con un cabezazo que pegó en el travesaño y el poste, mientras que Demiral tuvo una última oportunidad en los minutos finales con un remate de cabeza que pasó apenas desviado.

Turquía queda eliminada pese a dominar el partido

La derrota significó el final de las aspiraciones mundialistas de Turquía, que sumó su segunda caída consecutiva luego de perder 2-0 ante Australia en la jornada inaugural.

El equipo turco volvió a tener dominio territorial y generó una gran cantidad de remates, pero careció de contundencia. En dos partidos acumuló 62 disparos sin marcar gol, una cifra que refleja la falta de eficacia ofensiva que terminó por condenar su regreso a una Copa del Mundo tras 24 años de ausencia.

“Debimos marcar algunos goles”, reconoció Arda Güler. “Debimos ganar estos partidos, así que nuestras disculpas al pueblo turco”.

Paraguay jugará su pase ante Australia

Con este triunfo, Paraguay recuperó vida en el Grupo D y llegará a la última fecha con la posibilidad de pelear el segundo boleto a la siguiente ronda.

La Albirroja enfrentará a Australia en un duelo directo por la clasificación, después de una noche en la que logró levantarse de la goleada sufrida en el debut, resistió con un jugador menos y firmó una de las victorias más trabajadas del torneo.