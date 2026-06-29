Ahora, la Albirroja enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Suecia en busca de un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026

Inicio / Deportes / ¡Histórico! Paraguay echa a Alemania en agónica tanda de penales

Paraguay protagonizó este lunes una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales y avanzar a los octavos de final, consumando una revancha histórica que llevaba más de dos décadas esperando.

La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, empató 1-1 tras 120 minutos de juego y terminó imponiéndose 4-3 desde los once pasos gracias a la actuación del arquero Orlando Gill y al penal decisivo convertido por José María Canale.

Paraguay resistió el dominio alemán y golpeó antes del descanso

Alemania monopolizó la posesión durante gran parte del primer tiempo, pero fue incapaz de generar peligro real sobre la portería paraguaya. La estrategia de Gustavo Alfaro fue clara: resistir, esperar y aprovechar cualquier oportunidad.

La recompensa llegó al minuto 42, cuando una recuperación de Damián Bobadilla derivó en una jugada que terminó con un centro de Matías Galarza y un cabezazo certero de Julio Enciso, quien adelantó a Paraguay con apenas su segundo remate a puerta del encuentro.

Alemania empató, pero no pudo derribar a Orlando Gill

La reacción alemana llegó en el inicio del complemento. Un centro de Joshua Kimmich fue conectado por Kai Havertz, quien marcó el 1-1 y devolvió la esperanza a los europeos.

Sin embargo, conforme avanzó el partido, la figura de Orlando Gill comenzó a crecer. El arquero paraguayo sostuvo a su equipo durante el tiempo regular y volvió a ser decisivo en la prórroga, donde incluso el VAR anuló un gol de Jonathan Tah por una falta previa sobre el guardameta.

La tanda de penales consumó la revancha paraguaya

En la definición desde los once pasos, Gill detuvo los disparos de Kai Havertz y Nick Woltemade, aunque Paraguay dejó escapar dos oportunidades para cerrar la serie.

Finalmente, Jonathan Tah envió su disparo por encima del arco alemán y dejó la clasificación en los pies de José María Canale, quien no falló y selló el triunfo paraguayo por 4-3.

La victoria representa una revancha histórica para Paraguay, que había sido eliminado por Alemania en los octavos de final del Mundial de 2002. Además, supone uno de los mayores fracasos recientes para el conjunto alemán, que llegó al torneo como uno de los favoritos y terminó cayendo por segunda ocasión consecutiva ante una selección sudamericana.

Ahora, la Albirroja enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Suecia en busca de un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.