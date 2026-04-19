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Gerardo Ulloa logra doble oro histórico en MTB de Ciclismo

El mexicano se coronó campeón panamericano en XCO y XCC, firmando una actuación histórica en Paraguay dentro del ciclismo de montaña

  • 19
  • Abril
    2026

El ciclista mexicano Gerardo Ulloa firmó una actuación histórica al proclamarse doble campeón panamericano en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña 2026, celebrado en San Juan del Paraná, Paraguay.

El pedalista tapatío conquistó este domingo la medalla de oro en la prueba de Cross-Country Olímpico (XCO), sumando su segundo título de la semana tras haber ganado también el Short Track (XCC) el pasado viernes.

También te puede interesar: Gerardo Ulloa gana oro en Panamericano de MTB en Paraguay

Ulloa se impuso en la exigente prueba de XCO, considerada la más demandante del mountain bike por su combinación de resistencia, técnica y estrategia en circuitos con subidas pronunciadas y descensos técnicos.

Gerardo Ulloa

Con este resultado, el mexicano reafirma su posición como uno de los mejores exponentes del continente y consolida su presencia en la élite internacional del ciclismo de montaña.

México brilla en Paraguay

La actuación de la delegación mexicana también dejó otros resultados destacados, como el quinto lugar de Carolina Flores en la categoría élite femenil de XCO, en lo que fue una competencia de alto nivel ante potencias internacionales.

El desempeño colectivo refuerza el crecimiento del ciclismo de montaña en México, que continúa posicionándose entre los protagonistas del continente.

Un referente rumbo a Los Ángeles 2028

Con este doblete, Ulloa alcanza ocho títulos panamericanos en su carrera y suma puntos clave en el ranking mundial de la UCI, manteniéndose dentro del top 10 global.

Gerardo Ulloa

Además, el resultado fortalece sus aspiraciones de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde buscará consolidar su trayectoria con una medalla olímpica.

El ciclista, conocido como el “Monstruo de la Montaña”, sigue escribiendo su nombre en la historia del deporte mexicano con actuaciones consistentes en los escenarios más exigentes del mundo.


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