Partidos imperdibles de la Champions de este miércoles

Después de una Jornada 5 de la Champions League en donde hubo goleadas y partidos cerrados, el torneo continuará con duelos de alto impacto.

Partidos de las 11:00 horas

Como nos han venido acostumbrando, algunos de los partidos del torneo más importantes de clubes de esta hora son un "aperitivo" para el espectador, pues normalmente no son duelos tan llamativos, pero los de este miércoles tienen un sabor especial.

Uno de ellos es el FC Copenhague de Dinamarca vs. el Kairat de Kazajistán, el cual hace su debut en la Champions League y, para algunas personas en internet, es una gran historia, pues desde 2002, este país forma parte de la UEFA y no fue hasta este año que un club de Kazajistán pudo colarse al torneo más prestigioso de Europa.

Partidos de las 14:00 horas

Esta hora es la buena, pues es a esta hora que se jugarán los juegos más atractivos de la jornada.

Real Madrid vs Olympiacos

Pese a que la escuadra marengue no se mide a un equipo top, sus juegos siempre son imperdibles, pues son el único equipo que puede ir perdiendo por goleada y en los últimos minutos hacer la hazaña y dejar un partido inolvidable.

Liverpool vs PSV

Pese a que marchan como decimosegundo en la Premier League, el Liverpool es el décimo en la competición y es uno de los equipos contendientes para ganar esta Champions y recibirán al líder de la Eredivisie, el PSV Eindhoven, quien marcha en el puesto 23 de la Champions League y que buscará mantenerse en puestos clasificatorios.

Atlético de Madrid vs. Inter de Milán

Este duelo, que perfectamente podría ser uno que no veas si no eres seguidor de una de las escuadras, podría ser uno de los partidos más explosivos, pues el Inter marcha tercero en la Champions, mientras que el Atlético es el 12 de la clasificación. Sin embargo, ambos equipos darán todo por llevarse los tres puntos, pues en sus respectivas ligas ambos marchan como cuartos, y el Inter es el equipo con más goles en Italia, mientras que los "Colchoneros" son la cuarta mejor ofensiva de España, por lo que sin problema podría ser un juego de muchos goles.

Arsenal vs. Bayern

Fácilmente este partido podría calificarse como una final adelantada, pues enfrenta a los dos mejores equipos de la competición, el Bayern como 1 y Arsenal como 2. Además, este duelo también mide a los líderes de sus respectivas ligas. Y por si fuera poco, será el reencuentro de Harry Kane y uno de sus clientes favoritos, pues el capitán de la selección inglesa le ha marcado 15 goles en 21 partidos a los "Gunners", siendo seis de esos goles los que marcó en diez partidos fuera de casa disputados en el Emirates Stadium, lo que lo convierte en el jugador visitante más goleador en la historia de este estadio.

