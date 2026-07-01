Sus tres goles en cuatro partidos del Mundial 2026 lo colocan a solo una anotación de igualar el récord de Luis "Matador" Hernández y 'Chicharito' Hernández

Inicio / Deportes / Se acerca Quiñones a ser el máximo goleador mundialista de México

Apenas disputa su primera Copa del Mundo con la Selección Mexicana y Julián Quiñones ya está a las puertas de hacer historia.

Con tres goles en cuatro partidos, el delantero se colocó a una sola anotación de igualar la marca que comparten Luis "Matador" Hernández y Javier "Chicharito" Hernández como máximos goleadores del Tricolor en la historia de los Mundiales.

El atacante colombiano naturalizado mexicano ha sido la principal figura ofensiva del equipo dirigido por Javier Aguirre y uno de los responsables del pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Sus anotaciones no solo han significado puntos, también han llegado en momentos determinantes para mantener con vida a México en el torneo.

Un Mundial que cambió su historia

Quiñones estrenó su cuenta goleadora en el partido inaugural frente a Sudáfrica. Apenas corría el minuto nueve cuando aprovechó un robo de balón de Erik Lira para quedar mano a mano con el arquero Ronnie Williams y definir entre las piernas del guardameta, desatando la euforia en el Estadio Ciudad de México.

Aquella actuación le valió el reconocimiento como Jugador del Partido y confirmó que sería una de las piezas más importantes del ataque mexicano.

Aunque frente a Corea del Sur tuvo una participación discreta, recuperó el protagonismo en el tercer encuentro de la fase de grupos contra República Checa. En esa ocasión nunca dio una pelota por perdida, peleó el balón dentro del área y terminó enviándolo al fondo de las redes para firmar su segundo tanto del torneo.

El gol que abrió el camino ante Ecuador

Su tercera anotación llegó en uno de los partidos más importantes para México. En los dieciseisavos de final ante Ecuador, Quiñones encabezó un contragolpe por la banda izquierda y definió con un potente disparo al primer poste, imposible para el arquero ecuatoriano.

Ese tanto abrió el marcador en la victoria mexicana y nuevamente le permitió quedarse con el reconocimiento al Jugador del Partido, consolidándose como el futbolista más determinante del Tricolor en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A un paso de igualar a dos leyendas

Gracias a sus tres goles, Quiñones ya comparte un lugar entre los mejores anotadores mexicanos en la historia de los Mundiales y quedó a solo una anotación de empatar el récord de Luis "Matador" Hernández y Javier "Chicharito" Hernández, ambos con cuatro tantos.

La diferencia es que el delantero de 29 años ha conseguido sus tres goles en una sola edición mundialista, mientras que el "Chicharito" necesitó tres Copas del Mundo para alcanzar su registro, con anotaciones frente a Francia en Sudáfrica 2010, Croacia en Brasil 2014 y Corea del Sur en Rusia 2018.

Por su parte, Luis Hernández marcó sus cuatro goles durante Francia 1998, actuación que hasta ahora permanece como la mejor exhibición goleadora de un mexicano en una sola Copa del Mundo.

Con tres goles, dos premios al Jugador del Partido y un papel decisivo en el avance del Tricolor a los octavos de final, el delantero se ha convertido en el principal referente ofensivo del equipo y está a solo un gol de escribir su nombre junto a los máximos goleadores mexicanos en la historia de los Mundiales.