'Patean' el sueño de la revancha, EUA sometió 2-0 a México

La Selección de Estados Unidos continúa su dominio sobre el equipo mexicano, asegurando su victoria en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, convirtiéndose en el único equipo en ganar dicho torneo 3 veces en sus tres ediciones.

Desde el inicio del partido, el equipo estadounidense mostró superioridad, con Christian Pulisic liderando los ataques y poniendo a prueba al portero Guillermo Ochoa con un disparo al minuto 5'.

Aunque México tuvo una oportunidad de gol con Luis Chávez al minuto 21', los locales siguieron dominando y generando más peligro en el área rival. Finalmente, al minuto 44, Tyler Adams anotó con un disparo desde fuera del área, con un poco de colaboración de Ochoa, que no logró detener el balón.

Para la parte complementaria, el director técnico Jaime Lozano optó por no hacer cambios, a pesar de que su equipo había sido superado en la primera mitad, lo que permitió que el equipo estadounidense continuara dominando el juego.

A los 49' minutos, Timothy Weah tuvo una oportunidad de gol, pero Guillermo Ochoa logró detener el disparo esta vez. Mientras tanto, la selección mexicana apenas pudo crear algunas aproximaciones al arco rival a través de jugadores como el Chucky Lozano y Henry Martín, que no representaron una amenaza seria para el portero Matt Turner.

Fue al minuto 63' cuando el conjunto de las barras y las estrellas aumentaron el marcador gracias a Gio Reyna, quien remató de primera intención al primer poste para poner el 2-0.

Lamentablemente, no conforme con el mal partido de la Selección Mexicana, el encuentro se vio empañado por la conducta inapropiada de los aficionados mexicanos, quienes comenzaron a realizar el grito homofóbico en varias ocasiones, lo que llevó a la suspensión temporal del partido.

A pesar de los esfuerzos por contener esta situación, el equipo mexicano no logró revertir la derrota y continúa sin poder ganar el torneo de la Concacaf.

Por su parte, Estados Unidos se coronó como tricampeón, manteniendo su dominio sobre el Tricolor.

THE USMNT IS THE 2023/24 NATIONS LEAGUE CHAMPION! 🏆 pic.twitter.com/zpP8aTI9TC