Patricio O'Ward termina cuarto en las 500 Millas de Indianápolis

Nuevamente, el piloto regiomontano, Patricio O'Ward se quedó en la orilla en su intento de conquistar una de las carreras más importantes del automovilismo, las 500 Millas de Indianápolis, y no solo eso, sino que terminó cuarto puesto.

El hombre de la escudería Arrow McLaren peleó con todo por la corona, incluso llegó a ponerse cerca del líder por momentos, sin embargo, el mexicano se fue rezagando sobre el final de la carrera y no tuvo oportunidad de pelear por entrar al top 3.

Nuevamente, una exhibición del español, Alex Palou, quien tuvo una perfecta gestión de neumático para presionar al final de la competencia y luego de quitarle la cima a Marcus Ericsson, fue inalcanzable para el resto de competidores.

