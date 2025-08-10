Cerrar X
Alex Palou aseguró su cuarto título de IndyCar

El español aseguró la copa apenas 22 vueltas después de iniciada la carrera, cuando Patricio O’Ward tuvo un problema electrónico en su Arrow McLaren

Alex Palou aseguró su cuarto campeonato de la IndyCar en las últimas cinco temporadas el domingo en el Portland International Raceway cuando el mexicano Pato O'Ward, quien también contendía al título, perdió potencia al inicio de la carrera.

O’Ward comenzó desde la pole y era el único piloto matemáticamente elegible para vencer a Palou por el campeonato. El español llegó al domingo con una cómoda ventaja de 121 puntos sobre O’Ward en la clasificación y, siempre que saliera de Portland con una ventaja de 108 unidades, aseguraría el campeonato en la antepenúltima carrera de la temporada.

Aseguró la Copa Astor apenas 22 vueltas después de iniciada la carrera en el circuito de Portland, cuando O’Ward tuvo un problema electrónico en su Arrow McLaren Chevrolet y tuvo que hacer una parada en boxes no planificada. Regresó a la pista con nueve vueltas de desventaja respecto a los líderes.

Palou terminó tercero, O’Ward acabó en el puesto 25 y Palou tiene el título asegurado con dos carreras restantes en la temporada de IndyCar. Palou fue combativo en la parte final de la carrera y corrió de manera innecesariamente agresiva en ocasiones, incluso saliéndose de la pista a falta de cuatro vueltas y compitiendo en un duelo de velocidad con Christian Lundgaard por la posición.


