Patrick Mahomes visita Disneyland tras victoria de Chiefs

Patrick Mahomes visitó por segunda ocasión en su carrera el parque Disneyland para celebrar como MVP del más reciente Super Bowl.

Esta visita se trata de una tradición impuesta desde 1987, en la cual el MVP del Super Bowl tiene que realizar un viaje al emblemático parque para celebrar.

Mahomes cumplió esta tradición por segunda ocasión luego de 10 años después de haber expresado que deseaba con visitar por segunda ocasión Disneyland como MVP de un Super Bowl.

Welcome to the happiest place on earth, Bronze and Sterling! ❤️ pic.twitter.com/XEGfkC6GHs