Chiefs tiene un amargo debut y cae ante Chargers en Brasil

Justin Herbert lanzó para 318 yardas y tres touchdowns superando a Patrick Mahomes, y los Chargers de Los Ángeles vencieron 27-21 a Kansas City el viernes por la noche en Sao Paulo, rompiendo una racha de siete derrotas consecutivas ante los Chiefs.

"Es monumental. El 5 de septiembre quedará en la historia de los Chargers, en mi opinión. Fue una gran victoria", afirmó el entrenador de Los Ángeles, Jim Harbaugh.

El segundo partido de la NFL jugado en Sudamérica fue transmitido en YouTube, con la superestrella del fútbol brasileño Neymar presente. La recién comprometida superestrella del pop Taylor Swift no estuvo allí para ver a su prometido Travis Kelce y ver a la cantante colombiana Karol G actuar en el medio tiempo.

MAHOMES TO KELCE IN SÃO PAULO. TOUCHDOOOOWN.



KCvsLAC on YouTube https://t.co/JVXS9sMZhB pic.twitter.com/HvlFruNr2o — NFL (@NFL) September 6, 2025

Herbert se convirtió en el tercer quarterback en la historia de los Chargers con 300 yardas y tres touchdowns en un partido inaugural de temporada. Su acarreo de 19 yardas en tercera y 14 eliminó cualquier esperanza de remontada que tuvieran los Chiefs con 2:21 por jugar. Completó 25 de 34 y fue capturado tres veces.

“Sabíamos que iba a ser una batalla, así que hoy dimos nuestro mejor esfuerzo. Fue divertido de ver”, comentó Herbert.

Mahomes terminó con 24 de 39 envíps para 258 yardas, un touchdown y dos capturas.

El pase de anotación de 23 yardas de Herbert a Quentin Johnston extendió la ventaja a 26-18 con 5:02 restantes en el cuarto. Ese mismo dúo se conectó para un touchdown de cinco yardas en la primera serie ofensiva del juego de los Chargers.

Perseguido por Khalil Mack, Mahomes no pudo conectar con Marquise Brown en primera y gol en la yarda nueve de Los Ángeles. Dos envíos incompletos más llevaron a Harrison Butker, cuyo gol de campo de 27 yardas redujo el déficit a 27-21 con 2:34 restantes.

Los Chiefs se acercaron a 20-18 con el pase de touchdown de 37 yardas de Mahomes a Kelce al inicio del cuarto. La conversión de dos puntos falló ya que el pase de Mahomes fue incompleto a Noah Gray.

JUSTIN HERBERT CALLS GAME. WHAT A NIGHT.



KCvsLAC on YouTube https://t.co/JVXS9sMrs3 pic.twitter.com/SslSt8mKPd — NFL (@NFL) September 6, 2025

Los Chiefs venían de su primera serie de touchdown en el tercer período cuando devolvieron uno a sus rivales del Oeste de la AFC. El pase corto a la izquierda de Herbert a Keenan Allen para 11 yardas extendió la ventaja de los Chargers a 19-12. Herbert y Allen tenían más de 300 recepciones juntos antes de que Allen se fuera a Chicago la temporada pasada. Regresó a Los Ángeles el mes pasado.

Los Chargers vencieron a los Chiefs por primera vez desde el 26 de septiembre de 2021, en Kansas City.

Comentarios