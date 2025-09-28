Cerrar X
Mahomes lidera triunfo de Chiefs ante Ravens 37-20

Patrick Mahomes lanzó cuatro pases de TD en la victoria de Chiefs sobre Ravens, que complican su camino a playoffs tras caer a un récord de 1-3

Este domingo Kansas City Chiefs consiguió su segunda victoria de la temporada 37-20 ante los Baltimore Ravens con cuatro pases para anotación de Patrick Mahomes.

Con esta victoria, los Chiefs asaltaron la segunda posición y dejaron en tercero a los Denver Broncos en la División Oeste de la Conferencia Americana a falta del partido entre Broncos y Bengals que se disputará este lunes.

Por el lado de Raveans, esta derrota los dejó con un récord de 1-3, que complica sus aspiraciones de clasificar a playoffs muy temprano en la temporada, ya que desde 1990, entre los equipos que iniciaron con marca de 1-3, solo el 14 por ciento (32 de 252) han avanzado a la postemporada.

Ya en el emparrillado, Patrick Mahomes lanzó para 270 yardas y cuatro touchdowns mientras superaba a Lamar Jackson, quien salió en la segunda mitad con una lesión en el tendón de la corva derecha, y los Chiefs de Kansas City aplastaron 37-20 a los Ravens de Baltimore, ya golpeados.

Xavier Worthy regresó de una lesión en el hombro para atrapar cinco pases para 83 yardas, encendiendo una ofensiva de los Chiefs que había estado luchando por encontrar su ritmo sin el velocista y su compañero suspendido, Rashee Rice, al inicio de la temporada.

Los Chiefs visitarán a los Jaguars en la Semana 5, quienes vencieron este domingo a domicilio 26-21 a los San Francisco 49ers. Mientras que Baltimore recibirá a los Houston Texans, quienes barrieron a Tennessee 26-0.


