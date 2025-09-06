Pelea explosiva en Colima: 'La Figura' vs 'La Tormenta'

Este sábado, el Auditorio de la Unidad Deportiva Morelos en Colima va a ser una caldera de boxeo. Cristina Paola Hernández, “La Figura” de Guadalajara, quiere que todos sepan que ella manda sobre el ring, que su nombre no se cuestiona y que está lista para noquear a Magali Rodríguez.

Pero Magali, “La Tormenta”, no vino a pasear ni a hacerle la fiesta a nadie. Entrenada por Marco Antonio “El Veneno” Rubio, la regiomontana viene con hambre de victoria, con el corazón encendido y con ganas de partirla a golpes. Su objetivo es claro: dejar a “La Figura” marcada, humillada en el ring y demostrar que en peso Pluma hay que contar con ella.

El pesaje fue el primer aviso: Magali marcó 57.500 kilos, mientras que Hernández registró 53.300 kilos. La diferencia no es casualidad: “La Tormenta” tiene fuerza, pegada y resistencia para dar guerra y noquear si se lo propone. La contienda se pactó a 8 rounds de pura adrenalina, pero la tensión ya se siente en el aire y promete más de un momento que hará saltar a la gente de sus asientos.

Jorge Huerta, promotor de Magali, dejó claro que su pupila está lista para romperla:

“Magali no solo quiere ganar, quiere mandar un mensaje. Esta pelea es su oportunidad de brillar, de demostrar que su camino hacia el título mundial del CMB es real y que nadie la va a parar.”

Por su parte, Hernández no se queda atrás y ha soltado declaraciones que suenan a desafío puro y directo: “Salgo a noquear, a demostrar quién manda, a dejar todo en el ring y que nadie dude de mi nivel”.

La cartelera organizada por Jaime Ríos de Ríos Promotions tiene 15 contiendas que prometen espectáculo, pero esta pelea se lleva los reflectores. El público puede esperar golpes fuertes, estrategia de esquina, intercambio de jabs, ganchos, uppercuts y momentos que van a poner la piel de gallina. Cada golpe tiene historia, cada esquina tiene drama y cada campanada hará que los corazones latan a mil.

Lo que hace esta pelea todavía más atractiva es la historia detrás de las protagonistas: dos estilos, dos territorios, dos formas de ver el boxeo, y un solo ring donde solo una puede salir en pie. “La Figura” quiere demostrar que Guadalajara manda, que su nombre pesa y que nadie la puede tocar. “La Tormenta” quiere demostrar que Monterrey también tiene fuego, que su fuerza y entrenamiento son letales, y que cualquier subestimación será un error que Hernández pagará caro.

Este sábado, Colima no será un simple espectáculo: será una guerra en ocho rounds, con adrenalina pura, corazón de guerrera y la mirada fija de todo México sobre ellas. Cada golpe, cada combinación y cada caída será un recordatorio de que el boxeo femenil también tiene garra, intensidad y espectáculo de primer nivel.

