Peleará Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la noche de brujas

El boxeador mexicano, “dará Halloween”, ya que anunció que peleará el sábado 31 de octubre próximo en Arabia Saudita, contra el canadiense, Christian Mbilli

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El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez anunció que enfrentará al francés Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, en una pelea por el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Álvarez (63-3-2, 39 nocauts) volverá al ring por primera vez desde su derrota por decisión ante Terence Crawford, sufrida en septiembre de 2025.

Inicialmente, el combate estaba programado para el 12 de septiembre; sin embargo, fue aplazado de manera indefinida.

“Siempre he sido disciplinado con mi entrenamiento y no estaba listo para incorporarme al campamento de preparación”, declaró Álvarez a Uncrowned.

“Por eso pospuse la pelea: primero debía atender asuntos familiares. “Ya todo está bien, estoy listo para entrenar y vamos a pelear el 31 de octubre”, añadió.

La caída ante Crawford representó la primera derrota del "Canelo" desde mayo de 2022. Aunque el mexicano manifestó su interés en una revancha, Crawford anunció su retiro del boxeo profesional en diciembre pasado. Tras ese combate, Álvarez fue sometido a una cirugía en el codo en octubre.

Por su parte, Mbilli, quien reside en Montreal, llega a este compromiso después de empatar por decisión dividida con Lester Martínez en la cartelera del combate entre Álvarez y Crawford, resultado con el que retuvo el cinturón interino de peso supermediano del CMB. Posteriormente, en enero, un mes después del retiro de Crawford, fue elevado a campeón absoluto de la división.