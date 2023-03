¡Oficial! 'Canelo' peleará contra John Ryder en el Akron

¡El Rey viene a casa! Este martes se confirmó que Saúl 'Canelo' Álvarez peleará contra el europeo John Ryder en el Estadio Akron.

Luego de 12 largos años de no pelear en su estado natal, Jalisco, el boxeador mexicano disputara un encuentro contra Ryder este próximo sábado 6 de mayo de 2023 en la casa de las Chivas del Guadalajara.

Este combate formará parte de las celebraciones del 200 aniversario de Jalisco como estado libre y soberano.

👑 𝙏𝙝𝙚 𝙆𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙨 𝘾𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙢𝙚 🇲🇽@canelo vs. @_John_Ryder_ for undisputed super middleweight gold 🙌



Watch #CaneloRyder LIVE on https://t.co/FoiaUucafv & DAZN PPV on May 6 pic.twitter.com/4M3VBJ4pmk