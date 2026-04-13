Muere Phil Garner, leyenda de MLB y exmánager de Astros

El expelotero y mánager de Grandes Ligas Phil Garner, reconocido por su trayectoria en la Major League Baseball, falleció a los 76 años tras una batalla de más de dos años contra el cáncer de páncreas, informó su familia.

“Phil nunca perdió su chispa característica de vida”, expresó su hijo Ty en un comunicado, destacando su pasión por el beisbol hasta sus últimos días.

Apodado “Scrap Iron” por su estilo aguerrido, Garner tuvo una carrera de 16 años en las Grandes Ligas, militando en equipos como los Oakland Athletics, Pittsburgh Pirates, Houston Astros, Los Angeles Dodgers y San Francisco Giants.

Fue seleccionado en tres ocasiones al Juego de Estrellas y tuvo uno de sus momentos más brillantes en 1979, cuando contribuyó al campeonato de los Piratas con destacadas actuaciones ofensivas en postemporada.

Durante la campaña de 1979, Garner fue pieza clave para que Pittsburgh conquistara la Serie Mundial, remontando un déficit de 3-1.

En esa postemporada, registró números sobresalientes, incluyendo un promedio de bateo de .500 en la Serie Mundial, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del equipo campeón.

Trayectoria como mánager

Tras su retiro como jugador, Garner dirigió durante 15 años en la MLB, acumulando un récord de 985 victorias y 1,054 derrotas con equipos como los Milwaukee Brewers, Detroit Tigers y los Astros.

En 2004 asumió el mando de Houston a mitad de temporada y un año después los llevó a su primera aparición en una Serie Mundial, en 2005.

Bajo su dirección, los Houston Astros lograron una histórica clasificación al “Clásico de Otoño”, tras remontar una complicada temporada regular.

Aunque cayeron ante los Chicago White Sox, su gestión marcó un antes y un después en la franquicia.

El propietario del equipo, Jim Crane, destacó que sus contribuciones al club y a la ciudad “no serán olvidadas”.

Originario de Tennessee, Garner también brilló a nivel universitario con la University of Tennessee, institución que retiró su número 18 en 2009.

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