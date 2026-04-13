Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_FALLECIMIENTO_17_c861eb7811
Deportes

Muere Phil Garner, leyenda de MLB y exmánager de Astros

El exbeisbolista y mánager Phil Garner falleció a los 76 años tras luchar contra el cáncer; llevó a Houston a su primera Serie Mundial.

  • 13
  • Abril
    2026

El expelotero y mánager de Grandes Ligas Phil Garner, reconocido por su trayectoria en la Major League Baseball, falleció a los 76 años tras una batalla de más de dos años contra el cáncer de páncreas, informó su familia.

“Phil nunca perdió su chispa característica de vida”, expresó su hijo Ty en un comunicado, destacando su pasión por el beisbol hasta sus últimos días.

Apodado “Scrap Iron” por su estilo aguerrido, Garner tuvo una carrera de 16 años en las Grandes Ligas, militando en equipos como los Oakland Athletics, Pittsburgh Pirates, Houston Astros, Los Angeles Dodgers y San Francisco Giants.

Fue seleccionado en tres ocasiones al Juego de Estrellas y tuvo uno de sus momentos más brillantes en 1979, cuando contribuyó al campeonato de los Piratas con destacadas actuaciones ofensivas en postemporada.

phil.jpg

Durante la campaña de 1979, Garner fue pieza clave para que Pittsburgh conquistara la Serie Mundial, remontando un déficit de 3-1.

En esa postemporada, registró números sobresalientes, incluyendo un promedio de bateo de .500 en la Serie Mundial, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del equipo campeón.

Trayectoria como mánager

Tras su retiro como jugador, Garner dirigió durante 15 años en la MLB, acumulando un récord de 985 victorias y 1,054 derrotas con equipos como los Milwaukee Brewers, Detroit Tigers y los Astros.

En 2004 asumió el mando de Houston a mitad de temporada y un año después los llevó a su primera aparición en una Serie Mundial, en 2005.

Bajo su dirección, los Houston Astros lograron una histórica clasificación al “Clásico de Otoño”, tras remontar una complicada temporada regular.

rebghr.JPG

Aunque cayeron ante los Chicago White Sox, su gestión marcó un antes y un después en la franquicia.

El propietario del equipo, Jim Crane, destacó que sus contribuciones al club y a la ciudad “no serán olvidadas”.

Originario de Tennessee, Garner también brilló a nivel universitario con la University of Tennessee, institución que retiró su número 18 en 2009.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Ohtani_sera_primer_bate_de_la_Liga_Nacional_en_Juego_de_Estrellas_cc4d5c9ebb
Ohtani será primer bate de la Liga Nacional en Juego de Estrellas
lee_elia_a1e6549172
Lee Elia, expelotero y coach de la MLB, muere a los 87 años
Whats_App_Image_2025_01_28_at_1_14_57_AM_de1477d7b4
Reto de Kansas City: ‘codearse’ con equipos tricampeones
publicidad

Últimas Noticias

AP_26105071268874_9798d34f0c
¡Eliminados! LAFC deja fuera a Cruz Azul en la Concachampions
Whats_App_Image_2026_04_14_at_6_28_04_PM_ba2b05ef78
Reinstalación de maestra desata conflicto en kínder de Reynosa
Whats_App_Image_2026_04_14_at_6_28_05_PM_0df63e0873
Reynosa alerta por robos a negocios; se disparan 150% en un mes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
se_esfuma_magnicharters_oficinas_tras_cancelacion_vuelos_7a5dd41b57
Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos
publicidad
×