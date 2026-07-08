'El Buitre', falleció a los 89 años tras dedicar más de seis décadas al béisbol como jugador, coach, mánager y cazatalentos

Inicio / Deportes / Muere a los 89 años el exlanzador y mánager de la MLB, Phil Regan

Phil Regan, exlanzador de las Grandes Ligas que posteriormente desarrolló una extensa carrera como entrenador, mánager y cazatalentos, falleció este miércoles a los 89 años, informó su abogado, Matthew Blit.

De acuerdo con su representante legal, Regan murió en paz por causas naturales.

Apodado "El Buitre" por su excompañero Sandy Koufax, el derecho fue reconocido por su capacidad para ingresar desde el bullpen en momentos decisivos. Durante su trayectoria consiguió 96 victorias, 92 salvamentos y una efectividad de 3.84 en 551 juegos.

Brilló con los Dodgers

Regan debutó en las Grandes Ligas con los Tigres de Detroit en 1960 y posteriormente jugó con los Dodgers de Los Ángeles, los Cachorros de Chicago y los Medias Blancas de Chicago.

Su mejor temporada llegó en 1966 con los Dodgers, cuando registró marca de 14-1, una efectividad de 1.62 y lideró la Liga Nacional con 21 salvamentos, actuación que le valió su única selección al Juego de Estrellas.

Una vida dedicada al béisbol

Tras retirarse como jugador, Regan permaneció durante más de cinco décadas ligado al béisbol. Fue entrenador universitario, dirigió equipos en las ligas invernales de República Dominicana y Venezuela, además de desempeñarse como mánager de los Orioles de Baltimore en 1995.

También trabajó como coach de pitcheo con los Marineros de Seattle, Guardianes de Cleveland, Cachorros de Chicago y Mets de Nueva York, además de integrar el cuerpo técnico del Team USA en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

En 2019, a los 82 años, regresó al primer equipo de los Mets como coach interino de pitcheo, convirtiéndose en uno de los entrenadores de mayor edad en las Grandes Ligas.

Deja un amplio legado

Regan contribuyó al desarrollo de lanzadores como Jacob deGrom, Noah Syndergaard, Steven Matz, Seth Lugo y Paul Sewald durante su etapa en la organización de los Mets.

Tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Carol, fallecida en 2004, y posteriormente contrajo matrimonio con Lissette, a quien conoció mientras trabajaba en el béisbol venezolano.

Según su abogado, además de su pasión por el béisbol, Regan siempre consideró que su mayor orgullo fue su familia, especialmente sus 18 nietos.