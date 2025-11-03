Cerrar X
AP_25308008122752_2bb5ae5f9e
Pia Sundhage dejará de ser la entrenadora Suiza Femenil

La Asociación Suiza de Fútbol no le renovará el contrato pese al éxito histórico en la Eurocopa; Johan Djourou asumirá cambios en el fútbol femenino

La histórica seleccionadora sueca, Pia Sundhage, no tendrá la oportunidad de llevar a Suiza femenil al Mundial de 2027 pese a su éxito en la reciente Eurocopa.

Fue la propia Sundhage quien informó que no continuará a cargo de la selección de Suiza debido a que la Asociación Suiza de Fútbol no renovará su contrato, el cual expira en diciembre.

Sundhage, quien fue dos veces campeona olímpica y finalista del Mundial Femenil de 2011 con Estados Unidos, llevó a Suiza hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2025, un resultado histórico, pues la "Rossocratti" nunca había pasado de fase de grupos en dicho torneo.

"Me hubiera encantado continuar este viaje", afirmó Sundhage, de 65 años, en un comunicado publicado por la Asociación Suiza de Fútbol. "Estoy sorprendida por la decisión de la federación, pero la respeto".

Apenas el pasado octubre Sundhage manifestó —antes de las victorias en los partidos amistosos contra Canadá y Escocia— que aceptaría renovar el acuerdo con la condición de poder contar con un asistente a tiempo completo.

De acuerdo con el comunicado de la Asociación Suiza de Fútbol, la decisión de no renovarle el contrato fue durante una reunión presencial en Estocolmo, Suecia.

El presidente de la Asociación Suiza de Fútbol, Peter Knäbel, agradeció a Sundhage por llevar al equipo a través de un torneo de la Eurocopa "inolvidable".

La federación anunció que realizará cambios estructurales en el fútbol femenino con Johan Djourou como director técnico de los equipos nacionales. El exdefensor del Arsenal trabajó con Sundhage este año como coordinador deportivo del equipo.


