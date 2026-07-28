El legendario enmascarado iniciará una gira de despedida de un año por distintas ciudades del país, incluida Tijuana, donde comenzó su carrera

Inicio / Deportes / Blue Demon Jr. anuncia su retiro y alista gira final por México

Después de 41 años de carrera profesional y más de cuatro décadas convertido en uno de los rostros más reconocidos de la lucha libre mexicana, Blue Demon Jr. confirmó que iniciará una gira de despedida que marcará el final de su trayectoria sobre los cuadriláteros.

El histórico enmascarado anunció este lunes que recorrerá diversas ciudades del país durante un año como parte de “The Last Tour”, una serie de funciones especiales con las que buscará agradecer al público que lo acompañó a lo largo de su carrera.

Lejos de señalar una lesión o el accidente automovilístico que sufrió el año pasado como la razón principal de su retiro, el luchador explicó que la decisión responde a una necesidad personal y familiar.

“No es el accidente el motivo de mi retiro. Fui un padre ausente por mucho tiempo y ese es el motivo principal; quiero darle mi tiempo y mi salud a mis hijos, a mi esposa y a mis amigos. Mi cuerpo ya está diciendo que le baje”.

Blue Demon Jr. recordó que detrás de su carrera existen más de cuatro décadas de sacrificios, viajes y responsabilidades derivadas de portar uno de los nombres más emblemáticos de la lucha libre mexicana.

El heredero de la leyenda Blue Demon reconoció que mantener vivo el legado familiar ha sido una tarea exigente durante toda su vida profesional.

“No saben la responsabilidad que es llevar este nombre; hay días interminables como enmascarado”.

A pesar de ello, aseguró sentirse agradecido por el respaldo que recibió de los aficionados a lo largo de su trayectoria.

“Es un honor que el público me haya hecho suyo. Lo agradezco con creces”.

Tijuana tendrá un lugar especial

Durante la conferencia de prensa, el luchador explicó que continuará participando en funciones regulares mientras se desarrolla la gira de despedida.

Entre las ciudades contempladas para sus últimas presentaciones destacan Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana, una plaza que considera fundamental debido a que fue el lugar donde inició su carrera profesional.

Blue Demon Jr. señaló que busca despedirse personalmente de cada afición que formó parte de su historia y cerrar este capítulo dentro de las arenas que marcaron su camino.

Presenta su autobiografía

Además de anunciar su retiro, el luchador presentó su libro autobiográfico titulado “El último Demonio”, escrito por el autor español Óscar Fernández.

La obra aborda episodios personales y profesionales poco conocidos, desde su infancia hasta su consolidación como una figura de la lucha libre nacional.

Blue Demon Jr. confesó que revivir algunos momentos fue una experiencia emocionalmente intensa.

“No es fácil ni es común para mí desnudarme, decir las cosas como son y cómo se vivieron”.

Incluso aseguró que el proceso de escribir el libro terminó convirtiéndose en una especie de terapia personal.

“Mientras yo oía la narrativa de Óscar, muchos pasajes pasaron por mí otra vez. Eso era lo difícil, por eso no quería yo hacer este libro”.

Según explicó, la publicación refleja los sacrificios realizados para construir una carrera dentro del deporte espectáculo.

“Este libro justamente habla de mi sacrificio y habla de mi esfuerzo”.

Cuestionado sobre la posibilidad de disputar una lucha de apuesta antes de retirarse, Blue Demon Jr. descartó por completo esa opción.

El luchador afirmó que no siente la necesidad de demostrar nada más después de más de cuatro décadas en activo.

“Son 41 años. Díganme ustedes, ¿qué más tengo que demostrar?”.

Añadió que prefiere despedirse compartiendo el ring con los aficionados que lo acompañaron durante tantos años.

“Creo que presentarme y luchar por última vez para mi público en cada arena es algo bonito, digno y memorable”.

Leyendas lo acompañarán en sus últimas funciones

Para esta gira final, Blue Demon Jr. adelantó que contará con la participación de varias figuras históricas de la lucha libre mexicana.

Entre los nombres confirmados aparecen L.A. Park, Octagón, Canek Jr., Fishman, El Hijo del Dr. Wagner Jr., El Galeno del Mal y Cibernético, quien ya aceptó formar parte de algunas presentaciones.