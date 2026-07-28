Abierto GNP 2026 reúne a campeonas y finalistas de Grand Slam

El Abierto GNP Seguros 2026 confirmó un cuadro principal de primer nivel encabezado por la campeona de Wimbledon, Linda Noskova, y la finalista de Roland Garros

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El Abierto GNP Seguros 2026 ya tiene definidas a las principales figuras que competirán en Monterrey y la lista incluye a algunas de las jugadoras más destacadas de la temporada, encabezadas por la campeona vigente de Wimbledon, Linda Noskova, y la finalista de Roland Garros, Maja Chwalinska.

La organización confirmó el cuadro principal del torneo que se disputará del 23 al 29 de agosto en el Club Sonoma, en Nuevo León, consolidando una edición que promete reunir a varias de las mejores tenistas del circuito.

Noskova regresa como una de las favoritas

La checa Linda Noskova llegará como la máxima preclasificada del certamen y actual número siete del ranking mundial.

La jugadora vive el mejor momento de su carrera luego de conquistar su primer título de Grand Slam al imponerse en la final de Wimbledon a su compatriota Karolina Muchova.

Su historia con Monterrey ya incluye buenos recuerdos. Será su tercera participación en el torneo y buscará repetir el éxito conseguido en 2024, cuando levantó el título en la primera edición disputada bajo la categoría WTA 500.

Chwalinska llega tras brillar en Roland Garros

Otra de las grandes atracciones será la polaca Maja Chwalinska, quien disputará por primera vez el Abierto GNP Seguros.

La tenista ha protagonizado una de las mayores progresiones del año. Arrancó la temporada fuera del Top 150 y actualmente ocupa el puesto 21 del ranking mundial, lo que la convierte en la cuarta sembrada del torneo.

Además de alcanzar la final de Roland Garros, la polaca conquistó este año el WTA 125 de Oeiras, en Portugal.

Cirstea y Alexandrova completan el grupo estelar

La rumana Sorana Cirstea será la segunda cabeza de serie del torneo. Actualmente ocupa la posición 17 del ranking, la mejor de toda su trayectoria profesional.

Cirstea llega impulsada por el título obtenido esta temporada en el Abierto de Transilvania y volverá a Monterrey después de más de una década, ya que su única participación fue en 2012.

Por su parte, Ekaterina Alexandrova regresará por tercer año consecutivo al Club Sonoma. La rusa buscará dar el paso definitivo después de quedarse cerca del título en sus últimas apariciones.

En 2025 alcanzó las semifinales y en la edición más reciente fue finalista.

Por su parte, la belga Elise Mertens aparece como la quinta sembrada y llega con cuentas pendientes en Monterrey.

En 2025 fue eliminada en cuartos de final por Diana Shnaider tras un cerrado encuentro definido en el tercer set, mientras que en 2023 cayó en semifinales.

Ahora buscará alcanzar por primera vez una final en el torneo regiomontano.

Renata Zarazúa encabezará la representación mexicana

La principal esperanza local será Renata Zarazúa. La mexicana, ubicada actualmente en el lugar 83 del ranking mundial, intentará mejorar la actuación conseguida en 2024, cuando logró avanzar hasta la segunda ronda.

Zarazúa será nuevamente la principal carta nacional en un cuadro que contará con varias jugadoras instaladas dentro de las primeras 50 posiciones del mundo.

Además de las principales favoritas, el torneo contará con la presencia de Anastasia Potapova, Clara Tauson, Ann Li, Donna Vekic, campeona de la edición 2023, y la indonesia Janice Tjen, una de las revelaciones recientes del circuito.

También destacan nombres como Sara Bejlek, Cristina Bucsa, Nikola Bartunkova, Oleksandra Oliynykova, Lilli Tagger, Magdalena Frech, Mayar Sherif, Zeynep Sonmez y Petra Marcinko.