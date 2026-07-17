Piratas-Guardianes es pospuesto por humo de incendios forestales

El índice de calidad del aire era de 203 cuando el partido fue pospuesto a las 4:45 de la tarde EDT, un nivel considerado muy insalubre y peligroso

El partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Guardianes de Cleveland programado para la noche del viernes ha sido pospuesto por preocupaciones sobre la calidad del aire debido al humo de incendios forestales procedente de Canadá y del norte de Minnesota.

Un humo denso y hectáreas de incendios forestales oscurecieron los cielos en Estados Unidos desde la región de los Grandes Lagos hasta partes de la costa este, redujo la visibilidad y motivó advertencias de que respirar el aire en el exterior podría ser peligroso.

Funcionarios de muchas ciudades instaron a los residentes a permanecer en interiores o a usar mascarillas al salir, ya que la calidad del aire alcanzó niveles de insalubre a peligroso, lo que significa que es perjudicial para cualquiera, independientemente de sus condiciones de salud.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que un persistente sistema de alta presión ha atrapado el humo cerca del suelo.

El índice de calidad del aire era de 203 cuando el partido fue pospuesto a las 4:45 de la tarde EDT, un nivel considerado muy insalubre y peligroso.

El noreste de Ohio ha estado registrando cielos con humo y bruma durante los últimos dos días.

Está programada una doble cartelera dividida para el sábado, con horarios de inicio a la 1:10 de la tarde EDT y a las 7:10 de la tarde EDT.

El partido de la noche del jueves en Filadelfia entre los Mets y los Filis fue adelantado a las 6:10 de la tarde EDT desde las 7:10 de la tarde. Fue el único juego en el calendario de las Grandes Ligas tras la pausa de esta semana por el Juego de Estrellas.